: Di Maio: “Sia dannato il Jobs Act: chi lo ha fatto è un assassino politico” - fattoquotidiano : Di Maio: “Sia dannato il Jobs Act: chi lo ha fatto è un assassino politico” - Affaritaliani : #DiMaio accusa i media: “Solo ora vi accorgete dei casini del Jobs Act?” #24settembre - SVignaroli : ALTRO CHE JOBS ACT! #GovernoDelCambiamento Nessun giornale ha messo questa notizia in prima pagina(strano...!), ma… -

"Dannato il giorno in cui fu fatto ilAct. Chi lo ha fatto deve essere chiamato assassino".Lo ha detto il vicepremier Di, all'Ilva di Genova. "Come è stato stabilito il 6 settembre nell'accordo di Roma, all'Ilva di Genova nessuno perderà il posto di lavoro", ha aggiunto. Ha poi confermato che il Decreto Genova "sarà domani al Quirinale" e si è detto "sicuro che il ponte non lo ricostruirà Autostrade". Sulla Manovra: "Manterremo le promesse e i conti in ordine".(Di lunedì 24 settembre 2018)