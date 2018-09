Di Maio | in dl carcere per chi evade

Di Maio : "Carcere per chi evade le tasse" : "A fine settembre nel decreto fiscale verrà previsto il carcere per chi evade". E' quanto annuncia il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, rispondendo alle ...

Dl Fisco - Di Maio : «Nessuna pietà - carcere per chi evade» : «Le sanzioni per chi dichiara il falso sono pesantissime. Non ci sarà nessuna pietà per chi cerca di fregare lo Stato e gli altri cittadini. In ogni caso, i furbi non vanno...

Di Maio : aiuti economici a chi è in difficoltà e carcere per chi evade le tasse : La manovra di bilancio includera' reddito e pensioni di cittadinanza ed anche aiuti alle persone truffate dalle banche, queste alcune dichiarazioni rilasciate dal vicepremier Luigi Di Maio nel corso di un’intervista al quotidiano Il Fatto Quotidiano. La Legge di Stabilita' sara' una manovra che favorira' il popolo a discapito dei potenti e i furbetti che evadono le tasse. L’IVA, ha assicurato, non aumentera' mai. Manovra a beneficio dei più ...

Di Maio presenta “la manovra del popolo” : “Nessun condono fino a 1 mln e presto il carcere per chi evade” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, presenta quella che definisce la "manovra del popolo", che "aiuta gli ultimi e fa la guerra ai potenti". Di Maio definisce "inaccettabile" un condono fino a 1 milione di euro e promette il carcere per chi evade. Nella legge di bilancio si inserirà il reddito di cittadinanza, "facendo più deficit".Continua a leggere

Di Maio : aiuti economici a chi è in difficoltà e carcere per chi evade le tasse : La manovra di bilancio includerà reddito e pensioni di cittadinanza ed anche aiuti alle persone truffate dalle banche, queste alcune dichiarazioni rilasciate dal vicepremier Luigi Di Maio nel corso di un’intervista al quotidiano Il Fatto Quotidiano. La Legge di Stabilità sarà una manovra che favorirà il popolo a discapito dei potenti e i furbetti che evadono le tasse. L’IVA, ha assicurato, non aumenterà mai. Manovra a beneficio dei più poveri Il ...

Di Maio : reddito di cittadinanza con deficit - carcere per chi evade e pace fiscale minima : Il vicepremier conferma la fiducia a Tria sottolineando che "nelle viscere dello Stato ci sono dirigenti che ci remano contro".

Di Maio contro Salvini : “carcere per chi evade” : Torna il movimento giustizialista e sinistroide. Luigi Di Maio pretende pensioni e reddito di cittadinanza, “esclusi gli stranieri, facendo deficit”.

Luigi Di Maio propone il carcere per gli evasori fiscali : II vicepremier M5S Luigi Di Maio, in un'intervista al 'Fatto', ribadisce la fiducia a Tria, ma insiste: "c'è chi ci rema contro". Promette reddito e pensioni di cittadinanza "facendo più deficit" (esclusi i migranti), e annuncia "rimborsi a tutti i truffati dalle banche" e "sconti Ires per chi inquina meno". Il condono fino a 1 milione poi, ...

Di Maio : "Reddito di cittadinanza nel 2019 ma per i furbetti c'è il carcere" : 17.00 - Il reddito di cittadinanza "partirà nel 2019" promette Luigi Di Maio dal palco della Festa del Fatto quotidiano. "Nella legge di bilancio dobbiamo mettere le coperture per aiutare almeno 5 milioni di persone". Di Maio precisa però che "non daremo soldi per stare sul divano alle persone. Chi lo riceverà si prende l’impegno di fare lavori di pubblica utilità e di formarsi per lavori che serviranno allo Stato". Se qualcuno farà il ...