Di Maio imita Macron | “Francia ha deficit al 2 | 8% | facciamo come loro”

Di Maio : “Reddito di cittadinanza solo agli italiani”. Ok di Salvini. Ma spuntano dubbi sulla legittimità : «Abbiamo corretto la proposta di legge» iniziale sul reddito di cittadinanza. Parliamo di «una proposta di legge che non prevedeva ancora la platea» per l’assegnazione del reddito «ma è chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea e assegnare il reddito di cittadinanza ai cittadini italiani». Lo dice il ...