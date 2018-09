Di Maio | Ilva Genova non perderà lavoro

Genova - Di Maio all’Ilva di Cornigliano : Il rappresentante del governo ha incontrato i sindacati e gli enti locali nello stabilimento. E ha garantito sul rispetto dell’accordo

Ilva - lettera delle associazioni di Taranto a Di Maio 'Da te solo bugie' : 'La sua inazione è deprecabile in sé - concludono - ed è deprecabile anche come forma di deresponsabilizzazione politica rispetto ad un'emergenza gravissima, che nessuna legge speciale potrà mai ...

Lecce - Di Maio diserta l'iniziativa Cgil. Landini lo accusa : "Preoccupato dal clima su Ilva e Tap?" : Il vicepremier era atteso nel pomeriggio per le Giornate del Lavoro. "Credo che sia una perdita soprattutto per lui: non può fare a meno di lavoratrici e lavoratori del Paese"

Ilva - nel referendum tra i lavoratori vince il sì all’accordo col 93%. Di Maio : “Miglior risultato nelle peggiori condizioni” : I dipendenti dell’Ilva hanno approvato l’ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 6 settembre presso il Ministero dello Sviluppo Economico, tra le organizzazioni sindacali e Arcelor-Mittal. Lo annuncia un comunicato di Fim, Fiom e Uilm che riporta il risultato schiacciante: 93% dei lavoratori ha detto “sì” all’accordo, dopo una settimana di assemblee, 44 in totale, che hanno coinvolto circa 14.000 lavoratori del gruppo ...

Referendum Ilva : a Taranto valanga di Sì<br>Landini : "Di Maio ha fatto il Ministro" : 19.35 - I risultati del Referendum sull'Ilva a Taranto hanno visto una schiacciante vittoria dei sì all'accordo firmato la scorsa settimana tra Fim, Fiom, Uilm e ArcelorMittal: per la precisione i sì all'accordo sono stati il 94,29%, 6.452 voti su 6.866 votanti e 10.820 aventi diritto. L'affluenza è stata dunque piuttosto bassa.L'accordo è stato difeso dal segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini: "Con questo accordo siamo di ...

Landini ad HuffPost : "Calenda faceva il sindacalista - Di Maio ha fatto il ministro. Ma l'accordo su Ilva è merito nostro" : "Di Maio ha fatto il ministro sull'accordo Ilva, non come quello precedente [Carlo Calenda, ndr] che ha cercato di sostituirsi al sindacato, facendo lui degli accordi e chiedendo a noi di dire di sì". Maurizio Landini è felice per come i lavoratori dell'Ilva abbiano accolto l'accordo tra i sindacati e Arcelor Mittal, il colosso siderurgico. Il plebiscito referendario ottenuto a Cornigliano (Genova) e Novi Ligure è stato ...

Ilva - Landini : “Accordo? Miglior risultato possibile. Di Maio ci ha sostenuti. Con Calenda erano previsti licenziamenti” : “Ilva? Con questo accordo siamo di fronte a un fatto nuovo: non solo si garantisce l’occupazione, perché non ci sono licenziamenti e si mantengono sia i diritti salariali, sia l’art. 18. Ma l’accordo prevede anche più di 4 miliardi di investimenti”. Sono le parole pronunciate a L’Aria che Tira (La7) dal segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini, sull’accordo Ilva. “L’accordo sindacale” – aggiunge – “sindacale non ha tentato di tutelare ...

"Di Maio ha tradito Taranto - riceverà solo fischi". Consigliere comunale lascia il M5S dopo l'Ilva : Il Consigliere comunale tarantino del Movimento 5 Stelle, esponente della minoranza Massimo Battista, operaio Ilva, lascia il partito, a seguito dell'accordo raggiunto tra azienda, sindacati e governo per la vendita dell'azienda. "E' una decisione che prendo nel rispetto di più di mille cittadini che mi hanno votato ma anche di tutto il resto della città", ha detto stamane Battista incontrando i giornalisti. Battista è ...

Ilva - Martina : “Di Maio chieda scusa a Taranto per le bugie che ha raccontato. La sua sceneggiata costata 80 milioni” : “Di Maio chieda scusa a Taranto e all’Italia per le bugie che ha raccontato, le falsità che ha venduto sulla pelle di quella città”. Lo a detto il segretario del Pd Maurizio Martina, parlando alla manifestazione conclusiva della Festa dell’Unità della vicenda Ilva. “Hanno confermato il lavoro che abbiamo fatto noi – ha detto – e hanno fatto costare questa titubanza, questa sceneggiata, 80 milioni in più. Su quale ...