Di Maio | ' Fisco | arriva il carcere per chi evade Non faremo tagli alla sanità'

Dl Fisco - Di Maio : «Nessuna pietà - carcere per chi evade» : «Le sanzioni per chi dichiara il falso sono pesantissime. Non ci sarà nessuna pietà per chi cerca di fregare lo Stato e gli altri cittadini. In ogni caso, i furbi non vanno...

Fisco - Di Maio : flat tax con 3 aliquote : 16.32 "La flat tax non sarà rigida,non ci sarà una sola aliquota,ma almeno 3",spiega il vicepremier Di Maio in un'intervista a "El Mundo". "Chi prima pagava meno continuerà a farlo,ma-specialmente per piccoli e medi imprenditori-non si può pensare che lo Stato su 12 mesi di lavoro se ne prenda 6 o 7 di tasse". Di Maio ha poi ribadito che "il reddito di cittadinanza sarà uno dei pilastri della manovra economica" e che "dopo un decennio di miope ...

Fisco - Di Maio : “Aumento dell’Iva? Non ci sarà - è scritto nel contratto di Governo e lo rispetteremo” : “L’Iva non aumenta. Il nostro obiettivo è ritoccare l’Iva per non farla aumentare e questo deve essere il nostro obiettivo. L’abbiamo messo nel contratto di Governo e lo faremo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo Luigi Di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Il contratto prevede che l’Iva non aumenti, manterremo le promesse e non aumenteremmo l’Iva. Se si vuole ...

Legge di Stabilità - aumento Iva?/ Ultime notizie : fisco e investimenti - Tria avvicina Di Maio e Salvini all'Ue : Legge di Stabilità, aumento Iva? Di Maio e Salvini non ci stanno, ma Tria ha un piano per avvicinare le posizioni di M5s e Lega all'Unione europea. Il piano del ministro dell'Economia

Luigi Di Maio - nominato il nuovo capo del fisco italiano : è il generale Antonino Maggiore : Il direttore dell'Agenzia delle Entrate il governo ha nominato il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore . Il nome del nuovo capo del fisco è stato indicato nel corso del Consiglio dei ...