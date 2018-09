Di Maio contro Salvini | “carcere per chi evade”

Manovra - Di Maio : mi fido di Tria ma dirigenti ci remano contro : Roma, 24 set., askanews, - Il problema non è il ministro Tria 'di cui ci fidiamo' ma il fatto che 'nella viscere dello Stato ci sono dirigenti che ci remano contro'. Lo afferma il vicepremier Luigi Di ...

l'intervista – Luigi Di Maio "Dirigenti ci remano contro Subito carcere agli evasori" "Sarà una manovra del popolo, con reddito e pensioni di cittadinanza in deficit e aiuti ai truffati dalle banche"

Di Maio : “Il lato oscuro dello Stato rema contro di noi - ci attacca diffondendo menzogne” : In una lunga lettera inviata ai parlamentari eletti con M5S e diffusa su Facebook, Luigi Di Maio spiega: "Siamo chiamati a fare una scelta molto più importante: dobbiamo decidere se avere il coraggio di stravolgere gli schemi e superare i dogmi del passato, oppure adeguarci a quello che i parrucconi di questo Paese sostengono, nulla di quello fatto negli ultimi 20 anni".Continua a leggere

Di Maio è contro i Voli di Stato? Allora li vieti a premier e ministri - altrimenti è solo una sceneggiata mediatica : Se il ministro Di Maio tiene così tanto a ridurre gli sprechi legati agli spostamenti aerei dei ministri, ha una soluzione molto efficace a portata di mano. Di certo, molto più efficace che volare "a scrocco" in business class per poi vantarsi di volare in economy. Abolisca tout court i Voli di Stato per i componenti del Governo. Impedisca al presidente del Consiglio e agli altri ministri di continuare a utilizzare gli aerei del ...