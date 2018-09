Di Maio | “Chi ha fatto Jobs Act è assassino politico Macron vuole più deficit? Dimostra

Editoria - Di Maio vuole cambiare i giornali : “Via gli editori impuri”. Il sindacato : “Chiedo il pensiero unico” : AAA cercasi editori puri. Il governo è al lavoro per trovare una formula legislativa ad hoc per l’editoria “pura”. Lo ha annunciato il vicepremier Luigi Di Maio, in un post sul blog del M5S, parlando di una legge per “garantire gli editori puri”. E, secondo fonti del governo citate dall’Ansa, dietro il post del ministro dello Sviluppo economico, ci sarebbe un lavoro concreto che, in questi giorni, ...

DI Maio “CHIUSI NEGOZI LA DOMENICA ENTRO FINE 2018”/ Ultime notizie - Ministro Fontana : “legge giusta” : NEGOZI chiusi la DOMENICA? Sulle proposte di M5s e Lega il mondo del commercio è diviso, ma è partito il dibattito. Ultime notizie: si va verso la revisione delle liberalizzazioni di Monti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 17:33:00 GMT)

Ilona Staller - sfogo di Cicciolina contro Luigi Di Maio/ “Chiedimi scusa e non ti querelo!” - e sul GF Vip… : Ilona Staller - meglio nota come Cicciolina - è veramente arrabbiatissima. L'ex attrice a luci rosse si è scagliata contro Luigi Di Maio e il Grande Fratello Vip, ecco perché!(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 10:15:00 GMT)

Taglio pensioni d’oro - scontro tra M5S e Lega. Di Maio : “Chi non vuole rispettare il contratto di governo - lo dica” : scontro tra Movimento 5 Stelle e Lega sul Taglio delle pensioni d'oro: "Non voglio entrare in uno scontro, ma nel contratto di governo abbiamo scritto che vogliamo tagliare le pensioni d’oro: se qualcuno vuol dire che il contratto non si deve attuare lo dica chiaramente, altrimenti si va avanti", ha dichiarato il vicepremier Di Maio dal Cairo.Continua a leggere

RIFORMA PENSIONI 2018/ Assegni d’oro : Di Maio vs Lega - “chi non vuole Contratto lo dica” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 29 agosto. Dopo la Legge Fornero, ricalcolo e pensione minima: governo diviso. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 16:32:00 GMT)

Di Maio : “Chiesi passo indietro ad Alfano indagato? Si doveva dimettere in quanto Alfano - ogni motivo era buono” : “C’è chi mi fa notare che avevo chiesto le dimissioni di Angelino Alfano perché indagato per abuso di ufficio, ma mica c’era bisogno di un’indagine per chiedere le dimissioni di Alfano? Andavano chieste comunque, si doveva dimettere in quanto tale, Alfano ne aveva fatte già abbastanza. Ora è un privato cittadino e non voglio infierire su di lui ma all’epoca ogni motivazione era buona per chiedere le dimissioni di ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Chi non vuole revocare concessioni di Autostrade per l’Italia deve passare sul mio cadavere” : “Il governo non ha fatto dietrofront, al contrario: sta accelerando. Chi non vuole la revoca delle concessioni di Autostrade per l’Italia deve passare sul mio cadavere”. A dirlo, ospite di Luca Telese e David Parenzo a In Onda, su La7, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Video La7 L'articolo Ponte Morandi, Di Maio: “Chi non vuole revocare concessioni di Autostrade per l’Italia deve passare sul mio ...

Di Maio : “Taglieremo anche le pensioni d’oro dei sindacalisti”. C’è “chi prende 110mila euro anziché 40mila” : Di Maio: “Taglieremo anche le pensioni d’oro dei sindacalisti”. C’è “chi prende 110mila euro anziché 40mila” Ci sono anche le… L'articolo Di Maio: “Taglieremo anche le pensioni d’oro dei sindacalisti”. C’è “chi prende 110mila euro anziché 40mila” proviene da Essere-Informati.it.

ILVA - SCONTRO AL TAVOLO DEL MISE/ Sindaco Melucci vs Di Maio : “chiarezza o noi saremo in trincea” : ILVA, polemica sul TAVOLO MISE con 62 sigle. Di Maio: "Ascoltiamo tutti", ma non mancano critiche da parte anche del sindacato, come nel caso della Fiom(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:00:00 GMT)

Maiorca dichiara Salvini “persona non grata”. Lui : “Chi se ne frega” : Maiorca dichiara Salvini “persona non grata”. Lui: “Chi se ne frega” L’isola delle Baleari ha votato una mozione all’unanimità a causa delle politiche migratorie promosse dal ministro dell'Interno. Il leader della Lega replica su Twitter: “Farò le mie vacanze in Italia” Parole chiave: ...

Il comune di Maiorca dichiara Matteo Salvini “persona non grata”. Il ministro replica : “Chissenefrega” : Il comune spagnolo di Maiorca, contestando le politiche sui migranti e sui rom attuate dal ministro dell'Interno italiano, ha dichiarato Matteo Salvini "persona non grata" sull'isola. La mozione, approvata all'unanimità, è stata proposta dai consiglieri di Podemos, Mes e Psib. Stessa sorte per il presidente Usa Donald Trump.Continua a leggere