Di Maio | chi ha fatto il Jobs Act è un assassino politico

Di Maio : “Chi ha fatto Jobs Act è assassino politico. Macron vuole più deficit? Dimostra che l’austerity è superata” : “Sia dannato il giorno in cui venne fatto il Jobs Act. Chi lo ha fatto non deve essere chiamato statista ma assassino politico“. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro all’Ilva di Cornigliano, a Genova, per la verifica e l’aggiornamento dell’Accordo di programma. Sull’annuncio di Macron, che ha dichiarato che per finanziare la sua manovra economica farà un deficit ...

Macron : «Taglio fiscale e deficit al 2 - 8%» Di Maio : «Possiamo farlo anche noi» Stop cassa integrazione - 140mila a rischio : Il piano di Parigi: riduzione di 19 miliardi per le imprese e 6 miliardi per le famiglie. L'indebitamento netto salirà di due decimi di punto dal 2,6 per cento del 2018. Il vicepremier M5S: «anche noi siamo un Paese sovrano»

Ammortizzatori sociali - 140mila a rischio licenziamento : presidio davanti al ministero. Di Maio : “Colpa del Jobs Act” : A partire da lunedì 24 settembre 140mila lavoratori sono a rischio licenziamento per la scadenza degli Ammortizzatori sociali (cassa integrazione e contratti di solidarietà) non più rinnovabili per le limitazioni imposte dal Jobs Act. Tra i comparti più interessati quello dei metalmeccanici, i cui sindacati stanno manifestando a Roma, di fronte al ministero dello Sviluppo Economico. Il presidio durerà fino alle 14: i tre segretari sono stati ...

Di Maio : 'Fisco - arriva il carcere per chi evade. Non faremo tagli alla sanità' : 'Le sanzioni per chi dichiara il falso sono pesantissime. Non ci sarà nessuna pietà per chi cerca di fregare lo Stato e gli altri cittadini. In ogni caso, i furbi non vanno premiati e infatti a fine ...

Metalmeccanici al Mise : Cig per 140 mila lavoratori o "rischio bomba sociale". Martedì confronto con Di Maio : Dal 24 settembre prossimo scadranno gli ammortizzatori sociali, in particolare cassa integrazione e contratti di solidarietà, con il "rischio di una bomba sociale". I sindacati dei Metalmeccanici sono in presidio sotto il Ministero dello Sviluppo Economico per reclamare che il Governo garantisca gli ammortizzatori sociali a migliaia di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, di cui 140.000 del settore metalmeccanico. Fim, Fiom e Uilm ...

Manovra : Vertice a Palazzo Chigi tra Conte - di Maio - Salvini - Tria : La resa dei conti è vicina. E’ in corso a Palazzo Chigi, prima del consiglio dei ministri, un Vertice sulla Manovra, a cui partecipano il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Giovanni Tria, Paolo Savona e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Entro questa settimana il governo dovrà varare la nota di aggiornamento al Def che prelude alla legge di bilancio. Consulta lo speciale Legge di ...

Di Maio : aiuti economici a chi è in difficoltà e carcere per chi evade le tasse : La manovra di bilancio includera' reddito e pensioni di cittadinanza ed anche aiuti alle persone truffate dalle banche, queste alcune dichiarazioni rilasciate dal vicepremier Luigi Di Maio nel corso di un’intervista al quotidiano Il Fatto Quotidiano. La Legge di Stabilita' sara' una manovra che favorira' il popolo a discapito dei potenti e i furbetti che evadono le tasse. L’IVA, ha assicurato, non aumentera' mai. Manovra a beneficio dei più ...