Di Maio | aiuti economici a chi è in difficoltà e carcere per chi evade le tasse

Flat tax - Di Maio avverte Salvini : "Non aiuti i ricchi" : Confronto a distanza tra i due vicepremier sulla manovra. Il leghista: "Reddito di cittadinanza non per stare sul divano" Pensioni, Brambilla: "Minime a 780 euro? Spacchiamo il sistema"

Salvini : «Il reddito di cittadinanza? Non per stare sul divano». Di Maio : «La flat tax non aiuti i ricchi» : ... proprio per questo vogliamo fare una misura totalmente diversa per dare alle persone l'opportunità di reinserirsi nel mondo del lavoro». Una risposta diretta alle dichiarazioni sul tema fatta dal ...

Salvini-Di Maio - ping pong sulla manovra «Il reddito di cittadinanza? Non per stare sul divano».«La flat tax non aiuti i ricchi» : I vicepremier continuano a rimanere su posizioni distanti sulle due misure chiave per la Lega e il Movimento 5 Stelle

Di Maio : "Flat tax non aiuti i ricchi" : 19.07 "Sono d'accordo a abbassare le tasse, chi è che non è d'accordo.La condizione che abbiamo posto alla Lega è che la flat tax non aiuti i ricchi ma la classe media e le persone più disagiate che pagano le tasse da una vita". Così il vicepremier Di Maio parlando a Nola. "La prima misura, insieme alle infrastrutture -aggiunge- è sicuramente il reddito di cittadinanza". E assicura: "Non ci sono tensioni sulla manovra,c'è un dibattito franco ...

Salvini : reddito cittadinanza - ma non per stare a casa. Di Maio : flat tax non aiuti i ricchi : Mercoledì si erano scontrati a Vienna, oggi la polemica è proseguita a distanza. Da una parte il ministro degli Esteri lussemburghese Jean Asselborn che attacca: «Matteo Salvini usa...

Ponte Morandi - decreto legge per Genova e aiuti a famiglie e imprese/ Ultime notizie - scontro Toti-Di Maio : Ponte Morandi, Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 09:37:00 GMT)

Di Maio avverte l'Ue : ci aiuti con i migranti o blocchiamo i contributi dell'Italia all'Europa : "Se domani, dalla riunione della Commissione europea, non esce nulla sulla Diciotti e la redistribuzione dei migranti, allora io e il Movimento 5 stelle non saremo più disposti a dare all'Unione europea 20 miliardi ogni anno". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, precisando di parlare come capo politico del Movimento. "Ce ne prendiamo una parte", ha aggiunto il vicepremier in un video postato su Facebook, ...