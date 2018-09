Di Maio a Renzi | “Assassino politico | ha fatto il Job Act” L’ex premier | “Vergognoso”

Di Maio durissimo contro Renzi : "Sia dannato il Jobs act - chi l'ha fatto è un assassino politico" : "Sia dannato il giorno in cui venne fatto il Jobs act. Chi lo ha fatto non deve essere chiamato statista ma assassino politico". durissimo attacco del vicepremier Luigi Di Maio, al termine dell'incontro all'Ilva di Genova Cornigliano per la verifica e l'aggiornamento dell'Accordo di Programma.Con il Jobs Act, aveva detto stamane Di Maio su facebook, "hanno tolto la cassa integrazione per cessazione, hanno cancellato un anno di cassa integrazione ...

Renzi attacca Conte - Di Maio e Salvini : 'La fede non si strumentalizza' : Matteo Renzi non ama il governo Conte: non potrebbe essere altrimenti, considerato che seppur al timone c'è un docente universitario "di garanzia", a muovere le fila per realizzare il programma condiviso da Lega e Movimento Cinque Stelle, due avversari politici di un Pd che arranca, pare che ci siano i leader dei due partiti. L'ex Presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd nelle ultime ore ha sferrato un attacco piuttosto deciso nei ...

Governo : Di Maio - morale a Casalino? portavoce Renzi o Salvini fanno lo stesso - 2 - : ... non hanno vocali o sms dei portavoce di Renzi, Berlusconi o di Salvini, in cui si indica la linea politica o addirittura si attacca un esponente del loro stesso partito? Abbiano il coraggio di dire ...

Governo : Di Maio - morale a Casalino? portavoce Renzi o Salvini fanno lo stesso (2) : (AdnKronos) – “Qualcuno in queste ore sta facendo la morale a Rocco Casalino -scrive Di Maio ai parlamentari M5S- perché in un audio via whatsapp ha detto a due giornalisti quello che avevamo già detto pubblicamente in questi giorni e cioè che il sistema dei mandarini di stato ci rema contro”. “Molti giornalisti si stanno scandalizzando per il fatto che Rocco lo abbia detto in un audio privato a due giornalisti ...

Porta a Porta - Renzi dichiara : “Salvini è il Trait d’union fra Berlusconi e Di Maio” : Salvini secondo Renzi fa da “collante” fra Di Maio e Berlusconi “Per me dev’essere Frans Timmermans, socialista olandese, che ora è vicepresidente.” Così Matteo Renzi, ospite a Porta a Porta, propone un fronte progressista unito alle elezioni europee del 2019, indicando il candidato. “Noi facemmo una battaglia, parzialmente vinta, per cambiare le regole europee – racconta l’ex premier riguardo ai temi dei vincoli di bilancio e ...

Ad Arcore via libera a Foa presidente RAI - Renzi attacca : "Di Maio e Berlusconi uniti da Salvini" : Matteo Renzi torna ad attaccare il governo e soprattutto uno dei due azionisti di maggioranza, il MoVimento 5 Stelle descritto come un partito sostanzialmente subalterno alla Lega. Dal salotto televisivo di Porta a Porta l’ex premier fa intendere che alla cena ad Arcore della scorsa settimana tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi quest'ultimo abbia dato il via libera a Marcello Foa presidente della Rai, nome fortemente voluto per la poltrona ...

Milleproroghe - Maiorino (M5S) contro Renzi : “Fa comizi qui perché in piazza rischia la pelle”. E scoppia la bagarre in Aula : bagarre al Senato durante le dichiarazioni di voto sul Milleproroghe. L’ex segretario dem, Matteo Renzi, accusa il governo sui fondi alle periferie e sui vaccini e terminato il suo intervento lascia l’Aula richiamato dai colleghi quando scoppiano le polemiche a seguito delle dichiarazioni della senatrice pentastellata Alessandra Maiorino: “Il senatore semplice Renzi ci delizia con i suoi comizi non potendoli più tenere in piazza senza ...

Salvini - Di Maio - Renzi Fontana e Sala ne parlano alla Festa dell’Unità DirettaTv : Nell’ambito della Festa de l’Unità «Eppure il vento soffia ancora» all’East River Martesana di Milano

Lo sproloquio del generale Pappalardo : “Di Maio - vergognati - volevi allearti con Renzi”. Poi la preghiera a Di Battista : “Di Maio, vergognati, volevi allearti con Renzi. Poi ti ha sbattuto la porta in faccia e sei andato dal reazionario Salvini”. È uno dei passaggi del discorso, originale, dell’ex generale Antonio Pappalardo, che ha rivolto anche una preghiera ad Alessandro Di Battista: “Vieni con noi, ti sosterremo. Torna a caccia Di Maio dal M5s”. L'articolo Lo sproloquio del generale Pappalardo: “Di Maio, vergognati, volevi ...

DIETRO LE QUINTE/ Se Salvini e Di Maio vogliono fare come Renzi : Il Movimento 5 Stelle e la Lega sembrano aver trovato una quadra sulla legge di bilancio. come? Rinunciando alle promesse e seguendo le orme di Renzi. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:00:00 GMT)10 ANNI DOPO LEHMAN/ I colpevoli del crac fanno ancora danni, di C. FosterGOVERNO CONTE/ 100 giorni in cerca di soldi mentre l'Italia cade a pezzi, di S. Cingolani

Conte più amato di Salvini Di Maio cresce. Renzi rottamato : Il Presidente del Consiglio spopola nei consensi, Silvio Berlusconi resta stabile ed è disastro per l'ex segretario del Pd Segui su affaritaliani.it

GAFFE DI Maio : “TARANTO SENZA MUSEI DEGNI DI MAGNA GRECIA”/ L’invito al MarTa e gli attacchi di Renzi : Di MAIO, nuova GAFFE su Taranto “Non c’è museo degno della MAGNA GRECIA”. Ma si dimentica del MarTa e arriva subito la replica della direttrice "E' il più importante"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:12:00 GMT)

