Denuvo | i giochi inviolabili non esistono Ciò che facciamo è proteggere le vendite

eurogamer

(Di lunedì 24 settembre 2018) La pirateria all'interno dell'industria videoludica è una questione scottante. La diffusione dei DRM con piattaforme come Steam, Origin e uPlay è stata accolta da reazioni negative dei consumatori e anche dalla concorrenza libera da DRM di GOG.com. Mentre alcuni sviluppatori e publisher assumono un atteggiamento da laissez faire, altri cercano dileiniziali alimentando una contro-cultura formata da pirati che puntano a pubblicarecraccati.Come ci ha detto il sales director della compagnia anti-pirateria, Elmar Fischer: "È una competizione. Per loro è davvero uno sport e vengono idolatrati". Per quanto non ci siano dati chiari per rivelare quale sia l'impatto della pirateria sull'industria,sostiene che la propria tecnologia anti-tamper protegge leiniziali di un un gioco e come risultato di ciò può aiutare ad assicurare il futuro di una ...