Deficit 2019 all' 1 | 8% | possibili nuovi margini di bilancio Via al fisco verde

Legge bilancio 2019 - Salvini : serve coraggio - Deficit non è problema - : Il vicepremier intervistato dal Corriere della Sera si rivolge a Tria: "A me piacerebbe essere il ministro all'Economia che cambia il passo. Il primo, dopo anni di manovre restrittive, a firmare un bilancio espansivo". Necessari tagli agli sprechi, anche nella sanità

Economia : Tria punta a Deficit /PIL 2019 sotto il 2% : Secondo due fonti governative citate da Reuters, il Ministro dell' Economia Giovanni Tria punta a tenere il rapporto deficit /PIL 2019 sotto il 2%, 1,8-1,9 per cento,. Tria , per raggiungere l'obiettivo, dovrà aver ragione delle istanze di entrambi i partiti di governo,...

Il bluff dell'Iva flessibile non cambia lo scenario : manovra 2019 in Deficit : Spostare, valutare, modificare, innovare. Il governo ha usato molte formule per indicare la strategia di avvicinamento alla prossima legge di Bilancio ma, guardando attentamente al balletto delle dichiarazioni, la sensazione è che tutto sia destinato grosso modo a rimanere com'è. Anche l'intervento sull'Iva per disinnescare le clausole di salvaguardia, infatti, si annuncia come un'operazione sostanzialmente in deficit perché anche l'annunciata ...