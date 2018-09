Decreto sicurezza - ok del Consiglio dei ministri : stretta su migranti e case occupate LIVE : È iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri sul dl Salvini, il provvedimento unico che accorpa i due decreti su sicurezza e immigrazione a cui da settimane lavora il responsabile del...

Via libera al Decreto sicurezza. Salvini : "Combatteremo mafiosi e scafisti" : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che ha unificato i precedenti testi su sicurezza e migranti. «decreto sicurezza, alle 12.38 il Consiglio dei ministri approva all'unanimità! Sono felice» commenta su Facebook Salvini. «Un passo in avanti per rendere l'Italia più sicura. Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i c...

Il Decreto legge sull’immigrazione e la sicurezza oggi in Camera di Consiglio : Il decreto legge proposto da Matteo Salvini su sicurezza e immigrazione va oggi in discussione in Camera di Consiglio. Negli ultimi giorni vi erano stati alcuni rinvii e dal testo sono state eliminate alcune voci, ma oggi finalmente si discuterà di immigrazione, terrorismo, criminalità organizzata e nuove assunzioni nelle forze dell’ordine. I punti salienti del decreto sicurezza Negli ultimi tempi il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ...

Il maxiDecreto sicurezza capitalizza mesi di avvelenamento sui migranti : (foto: Carlos Gil/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Le parole più chiare le ha dette un vescovo, Nunzio Galantino segretario della Cei, che ha spiegato come gli sembri strano “che si parli di immigrati all’interno del decreto sicurezza”. Questo perché, a suo avviso, inserire il tema “lì dentro significa giudicare già l’immigrato per una sua condizione” e considerarlo “già un pericolo pubblico per il suo essere immigrato e non per i ...

Arriva il Decreto Salvini su sicurezza e migranti : stretta su permessi di soggiorno e cittadinanza : Approda in Consiglio dei ministri il decreto Salvini su sicurezza e migranti. Un provvedimento che potrebbe trovare l'opposizione del Colle e del M5s su alcuni punti, soprattutto quelli riguardanti la stretta sui permessi di soggiorno e sulla cittadinanza per gli stranieri. Ecco tutti i punti contenuti nel decreto.Continua a leggere

Cosa sappiamo del Decreto “immigrazione e sicurezza” : Sarà approvato oggi dal governo, ma circolano già diverse anticipazioni: sarà abolita la "protezione umanitaria" e sarà potenziato il DASPO urbano, tra le altre cose The post Cosa sappiamo del decreto “immigrazione e sicurezza” appeared first on Il Post.

