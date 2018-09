Decreto sicurezza approvato all' unanimità E Salvini dice | Un passo avanti

agi

: Approvato il decreto #sicurezza. #Salvini: un passo in avanti per rendere l'Italia più sicura. 'L'obiettivo è chi… - RaiNews : Approvato il decreto #sicurezza. #Salvini: un passo in avanti per rendere l'Italia più sicura. 'L'obiettivo è chi… - LegaSalvini : Approvato #DecretoSalvini sicurezza-immigrazione in Cdm. 'Più regole, più ordine, più buonsenso' - ilpost : È stato approvato il decreto “immigrazione e sicurezza”: sarà abolita la 'protezione umanitaria' e sarà potenziato… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Articolo aggiornato alle ore 19,00 del 24 settembre 2018. Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità ilSicurezza. Ne ha dato notizia su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo, autore del provvedimento. "Sono felice - ha scritto-. Uninper rendere l'Italia più sicura. Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di un'immigrazione esagerata, per espellere più velocemente delinquenti e finti profughi, per togliere la cittadinanza ai terroristi, per dare più poteri alle Forze dell'Ordine. Dalle parole ai fatti, io vado!". Leggi anche: Tutti i dubbi che Mattarella si vuole togliere sulSicurezza "Non è unblindato" "Ringrazio Giuseppe, Luigi e tutti i ...