Decreto Salvini Sicurezza e Immigrazione Ultime notizie | ministro sfida Onu

Salvini ha ottenuto l'unanimità sul suo Decreto Sicurezza. Cosa succede adesso : 'Il decreto approvato oggi dal consiglio dei Ministri, che mette insieme per scelta politica di Salvini il tema della sicurezza e quello dell'immigrazione, è l'emblema di una sintesi culturale che ...

Salvini ha ottenuto l'unanimità sul suo Decreto Sicurezza. Cosa succede adesso : Stop alle richieste di asilo in caso di caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado, modifica della normativa in materia dell'accoglienza con l'abolizione del permesso umanitario, maggiore permanenza nei centri di prima accoglienza e revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per terrorismo. Il decreto Salvini, che accorpa i precedenti decreti sicurezza e immigrazione, è stato approvato ...

Decreto Salvini su sicurezza e immigrazione/ Ultime notizie - dubbi Quirinale : Mattarella apprezza limature : Decreto sicurezza-immigrazione approvato in Cdm/ Ultime notizie, il ministro dell'Interno Matteo Salvini soddisfatto: "Per rendere l’Italia più sicura"(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 20:27:00 GMT)

Decreto sicurezza - tra i palazzi occupati dove «Salvini è troppo morbido» : A una manciata di chilometri dai grattacieli griffati di Milano si entra in un’altra dimensione, tra palazzoni dall’intonaco sbrecciato, serrature forzate e lamiere alle porte. Sono di condomini di edilizia popolare, dove il disagio si mescola al racket e tutto ha un prezzo. Innanzitutto per avere informazioni sugli alloggi vuoti da occupare: dai 500 ai 1.500 euro....

Decreto sicurezza approvato all'unanimità. E Salvini dice : 'Un passo avanti' : Articolo aggiornato alle ore 19,00 del 24 settembre 2018. Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il Decreto sicurezza. Ne ha dato notizia su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo ...

Immigrazione - Andrea Maestri : “Nel Decreto Salvini tradisce il contratto di governo” : Andrea Maestri, critica il decreto Immigrazione: "Fino a oggi lo Sprar rappresentava un modello pubblico e trasparente nella gestione delle risorse. Chi adesso non rientra nel sistema Sprar non sparisce magicamente dal territorio. E quindi finirà nei Centri d'accoglienza straordinari, i Cas, che sono tutti privati".Continua a leggere

Perché il Decreto Salvini sull’immigrazione è un disastro e lascerà solo macerie : Stretta sui permessi umanitari, nuovi centri per i rimpatri, smantellamento dell'unico sistema di accoglienza che funziona e che non causa conflitti sui territori. Il risultato? Ghetti enormi per migranti in attesa di rimpatrio, con zero possibilità di integrazione e di una accoglienza dignitosa. Vi spieghiamo Perché il Decreto Salvini sui migranti rischia di produrre davvero quella "bomba sociale" su cui tanto la politica ha speculato in questi ...

Decreto sicurezza approvato all'unanimità. E Salvini dice : "Un passo avanti" : Articolo aggiornato alle ore 19,00 del 24 settembre 2018. Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il Decreto Sicurezza. Ne ha dato notizia su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, autore del provvedimento. "Sono felice - ha scritto Salvini -. Un passo in avanti per rendere l'Italia più sicura. Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i ...

Salvini incassa il suo Decreto - Conte ci mette la faccia : poche limature - sicuri del sì del Quirinale : Alle 13 precise Giuseppe Conte e Matteo Salvini si presentano in sala stampa a Palazzo Chigi. Il consiglio dei ministri ha appena dato il via libera all'unanimità al decreto immigrazione e sicurezza, o meglio: "decreto Salvini", come vuole sia chiamato il ministro dell'Interno. E' una sua vittoria, ma lo stesso presidente del Consiglio decide di metterci la faccia. Al termine della conferenza stampa, foto di entrambi con il cartello ...

APPROVATO Decreto Salvini SU SICUREZZA E MIGRANTI/ Ultime notizie - Refugees Welcome : "misure preoccupanti" : DECRETO SICUREZZA-immigrazione APPROVATO in Cdm/ Ultime notizie, il ministro dell'Interno SALVINI soddisfatto: 'Per rendere l'Italia più sicura'.

Medici Senza Frontiere contro il Decreto Salvini : “Dal governo politiche repressive” : L'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere si espone contro il decreto Salvini su sicurezza e immigrazione approvato oggi. Secondo MSF, infatti, si andrà in direzione opposta rispetto a quella necessaria: invece che favorire l'integrazione, si preferiscono politiche migratorie repressive che non hanno "interesse per la vita, la salute e la dignità di migliaia di uomini, donne e bambini".Continua a leggere

APPROVATO Decreto Salvini SU SICUREZZA E MIGRANTI/ Ultime notizie - Refugees Welcome : “misure preoccupanti” : DECRETO SICUREZZA-immigrazione APPROVATO in Cdm/ Ultime notizie, il ministro dell'Interno Matteo SALVINI soddisfatto: "Per rendere l’Italia più sicura"(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 18:17:00 GMT)

Cosa prevede il Decreto Salvini su immigrazione e sicurezza : Abolizione della protezione umanitaria, restrizione del sistema di accoglienza per richiedenti asilo, revoca della cittadinanza, estensione dell’uso dei taser: i punti principali. Leggi

Decreto Sicurezza - Maurizio Acerbo di Prc delira : 'Governo di fascisti e bastonatori. Matteo Salvini...' : Una sinistra sempre più allo sbando perde la testa anche in occasione del sì in Cdm al Decreto Sicurezza voluto da Matteo Salvini . In preda a una crisi isterica, la sinistra urla all'allarme-fascismo ...