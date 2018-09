Decreto immigrazione | Conte e Salvini | “Stop a domande per condannati in primo grado

Conte : Decreto unico - accorpati decreti immigrazione-sicurezza : Roma, askanews, - "Abbiamo alla fine, rispetto alla formulazione originaria, unificato in un unico decreto i due decreti immigrazione e sicurezza". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe ...

Il Decreto legge sull’immigrazione e la sicurezza oggi in Camera di Consiglio : Il decreto legge proposto da Matteo Salvini su sicurezza e immigrazione va oggi in discussione in Camera di Consiglio. Negli ultimi giorni vi erano stati alcuni rinvii e dal testo sono state eliminate alcune voci, ma oggi finalmente si discuterà di immigrazione, terrorismo, criminalità organizzata e nuove assunzioni nelle forze dell’ordine. I punti salienti del decreto sicurezza Negli ultimi tempi il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ...

Immigrazione - il Decreto in Cdm. Salvini : “No problemi con il Colle”. Di Maio : “In Aula discussione punti fuori da contratto” : Approda in Consiglio dei ministri, dopo un primo rinvio, il decreto su sicurezza e Immigrazione voluto da Matteo Salvini. Sul contenuto del testo (e sulla scelta di agire per decreto) non mancano i dubbi di costituzionalità espressi dal Colle, anche se il ministro dell’Interno, ancora domenica sera a La7, ha ribadito che “non c’è nessun problema, se c’è una critica positiva io cambio, aggiungo, arricchisco”. E anche ...

Cosa sappiamo del Decreto “immigrazione e sicurezza” : Sarà approvato oggi dal governo, ma circolano già diverse anticipazioni: sarà abolita la "protezione umanitaria" e sarà potenziato il DASPO urbano, tra le altre cose The post Cosa sappiamo del decreto “immigrazione e sicurezza” appeared first on Il Post.

Cosa ci sarà nel Decreto su sicurezza e immigrazione : Il consiglio dei ministri di lunedì tratterà i temi sicurezza e immigrazione, come annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. I due dl originari, si apprende da fonti del Viminale, confluiranno in un unico decreto: nelle ultime ore non c'è stato alcun cambiamento nella sostanza dei provvedimenti. La scelta è maturata dopo gli incontri tecnici, che ieri erano stati rimandati per ...

Appello del Progetto Melting Pot alla mobilitazione e alla disobbedienza al Decreto Salvini sull'immigrazione : ... appare evidente come questo piano di azione mira a smantellare il sistema di protezione e accoglienza italiano, a rendere gli immigrati ancora più vulnerabili e ricattabili nel mondo del lavoro, ...

Cosa dice il Decreto Salvini sull'immigrazione - che non piace al Quirinale - : La parte politica riguarda invece le tensioni nella maggioranza: il Movimento 5 Stelle sembra frenare sul Decreto per ragioni che non riguardano necessariamente i suoi contenuti. Il braccio di ferro ...

Con il Decreto immigrazione si vuole superare lo SPRAR - il sistema modello in Europa : Con il decreto immigrazione di Salvini si andrà a sorpassare e di conseguenza a cancellare un sistema preso come modello da tutta Europa in termini di accoglienza: quello dello SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Questo programma oggi ha una rete che si espande in tutta Italia, coinvolgendo più di 400 comuni.Continua a leggere

Salvini : "Lunedì in Cdm Decreto sicurezza e immigrazione" : Dopo le tensioni di ieri tra Movimento Cinque Stelle e Lega sui decreti immigrazione e sicurezza voluti da Salvini, arriva la svolta. E ad annunciarla è lo stesso ministro degli Interni che dopo il vertice con Tria e Conte accende il semaforo verde sui due provvedimenti. "Questa mattina a Palazzo Chigi ho preso un gradevolissimo caffè col presidente del consiglio per limare alcuni passaggi del decreto sicurezza. Finalmente dopo mesi di lavoro, ...