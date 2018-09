Dazi | Coldiretti | in Italia nel 2018 aumentate del 49% le importazioni di soia

Dazi - Coldiretti : le importazioni di soia dagli USA all’UE sono aumentate del 133% : L’Unione Europea ha aumentato del 133% le importazioni di soia statunitense duramente colpita dalle ritorsioni cinesi scattate dopo le prime misure adottate dagli Stati Uniti nei confronti del gigante orientale. E’ quanto afferma la Coldiretti nel rendere noti i dati del report della Commissione Europea dal quale si evidenzia che stanno già avvenendo le maggiori importazioni di soia dagli Usa previste dalla tregua sancita dall’incontro tra il ...

Dazi - Coldiretti : “Lo stop cinese al vino Usa spinge il made in Italy” : Il vino italiano potrebbe avvantaggiarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina dopo che le esportazioni del nettare di bacco made in Italy nel gigante asiatico hanno raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro nel 2017, grazie all’aumento del 29%. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat dopo che Pechino ha annunciato Dazi per 60 miliardi di dollari su una lista di prodotti statunitensi tra i quali carne, ...

Dazi - Coldiretti : anche il falso Marsala cinese nella black list : C’è addirittura il falso vino Marsala Made in China tra i numerosi prodotti alimentari e le bevande presenti nella black list stilata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e pubblicata dal dipartimento di Stato per il commercio. Lo rende noto la Coldiretti in riferimento all’escalation della guerra dei Dazi con l’imposizione da parte degli Stati Uniti di una aliquota tariffaria al 10 per cento su beni importati dal Dragone per 200 ...

Dazi - Coldiretti : da Trump 4 - 7 miliardi di dollari agli agricoltori USA : Gli agricoltori statunitensi riceveranno sostegni per 4,7 miliardi di dollari come aiuto per compensare le perdite provocate dalla guerre commerciali che sono scaturite dall’applicazione dei Dazi. Lo rende noto la Coldiretti nel commentare le misure annunciate dal Dipartimento dell’agricoltura USA dalle quali si evidenzia che, di queste risorse, pagamenti per 3,6 miliardi saranno assegnati ai coltivatori di soia particolarmente penalizzati nelle ...

Dazi - Coldiretti : con lo stop di Cina +283% sbarchi di Soia dagli Usa in EuropaSBARCHI SOIA USA IN EUROPA : L’Unione Europea ha aumentato del 283% le importazioni di SOIA statunitense duramente colpita dalle ritorsioni cinesi scattate dopo le prime misure adottate dagli Stati Uniti nei confronti del gigante orientale. E’ quanto afferma la Coldiretti nel rendere noti i dati del primo report della Commissione Europea dal quale si evidenzia che stanno già avvenendo le maggiori importazioni di SOIA dagli USA previste dalla tregua sancita dall’incontro tra ...