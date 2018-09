Dario Argento | Weinstein ha pagato Bennet

Caso Asia Argento - il padre Dario : “Weinstein ha lanciato questo ragazzo contro Asia”. E anche mamma Daria commenta su Twitter : “Weinstein si sta vendicando e quindi scatena tutte le sue possibilità, aveva questa notizia di questo ragazzo e pagandolo l’ha lanciato contro Asia“, Dario Argento scende in campo per difendere sua figlia e lo fa lanciando vere e proprie accuse contro il famosissimo produttore americano. Il regista, intervenendo a Un giorno da pecora su Radio 1, ha ribadito che per lui il giovane Jimmy Bennett sarebbe stato pagato per ...

SUSPIRIA/ Luca Guadagnino - in concorso a Venezia : le differenze con il film di Dario Argento : SUSPIRIA di Luca Guadagnino è tra i film più attesi della 75esima edizione del Festival del Cinema. A Venezia, oggi, verrà presentato in doppia proiezione.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:23:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - lo scioccante Suspiria di Guadagnino è ambizioso e di difficile codifica. Che ne penserà Dario Argento? : Tremate, tremate, le streghe son tornate. Suspiria, l’incubo cinematografico di Luca Guadagnino, sciocca Venezia 75. Già si sapeva, ma è utile ribadirlo. Protagoniste di Suspiria versione Guadagnino, e versione Argento, sono delle signore streghe. Chiaro, non quelle con il pentolone e le code di ramarro sul fuoco. Bensì le insegnanti del prestigioso istituto di danza berlinese Markos che nel 1977 accolgono come nuova promettente allieva ...

Dario Argento / “Luca Guadagnino? Il mio Suspiria resta un gioiello. Sul set succedevano cose strane...” : Dario Argento, intervistato dal quotidiano Il Messaggero, ricorda la creazione di Suspiria, il film cult che ha ispirato Luca Guadagnino e numerosi altri registi.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 11:38:00 GMT)

Intervista a Dario Argento : 'Suspiria è il mio capolavoro. Mi sono sentito libero di fare qualsiasi cosa' : ... rievoca con evidente piacere il cult del 1977 che ha ispirato Luca Guadagnino, tra gli autori più attesi della Mostra di Venezia con il remake di quell'horror applaudito in tutto il mondo e ...

Asia Argento - Tmz rivela gli sms con Anthony Bourdain : “Liberiamoci di questa seccatura - vuole solo spillarti denaro”. Il padre Dario : “Complotto” : “Ero congelata. Lui era sopra di me. Poi mi ha detto che ero stata la sua fantAsia sessuale da quando aveva 12 anni”. Scriveva così Asia Argento in un sms privato indirizzato allo chef Anthony Bourdain, il suo fidanzato morto suicida lo scorso giugno. “Non stai pagando il suo silenzio. solo la libertà da una seccatura. È per aiutare un povero stupido tormentato a rimettere la propria vita assieme” le rispondeva lui. ...

