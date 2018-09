Daniela Del Secco D’Aragona al Grande Fratello Vip 2018

davidemaggio

(Di lunedì 24 settembre 2018)DelD'Aragona Quando si parla della Marchesa, un solo nome viene in mente:DelD’Aragona, che ha accettato di far parte del cast diVipVip: chi èDelD’Aragona Nata a Roma il 15 dicembre 1951,DelD’Aragona è conosciuta al pubblico televisivo come la Marchesa. Sostiene di essere laureata in estetologia e di essere una maestra di stile; con il suo “Adorati” richiama tutti alle buone maniere. Deve la popolarità a Pechino Express: nel 2013 partecipa alla seconda edizione in coppia con il maggiordomo Gregory. Il suo personaggio è ormai un cult per il programma di Rai 2, così nel 2014 ritorna, fungendo da penalità nella seconda tappa dei malcapitati viaggiatori. Nel 2016 ricopre il ruolo di giurata a Selfie su Canale 5. Curiosità suDel...