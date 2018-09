Dallara Academy - Dove nascono gli ingegneri di domani

quattroruote

(Di lunedì 24 settembre 2018) "Ho imparato da tanti nel corso della mia vita. Ora era arrivato il momento di provare a restituire qualcosa agli altri". Giampaoloha scelto queste parole per inaugurare la sua. Una struttura pensata per formare glidi, sfruttando il know-how e le strutture dellazienda di Varano de Melegari. La, costruita espressamente per volontà dallingegnere emiliano, collaborerà con la Muner, la Motorvehicle University of Emilia Romagna. Lobiettivo è quello di creare un ponte diretto dal mondo accademico a quello professionale.Corsi al via. La data dellinaugurazione della struttura non è stata per niente casuale. Proprio questa settimana infatti inizieranno i corsi di studio delle gli studenti inizieranno a popolare le diverse aule. Chi avrà lopportunità di studiare e di eccellere nelle aule dellaavrà quindi la ...