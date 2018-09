Crollo ponte | Toti | ' Governo dovrà rendere conto dei ritardi'

Crollo ponte Genova : sfollati invitati allo stadio : Le famiglie degli sfollati di ponte Morandi saranno invitate allo stadio Luigi Ferraris di Genova mercoledì 10 ottobre per l’amichevole tra le Nazionali di Italia e Ucraina. Lo ha annunciato il consigliere comunale con delega allo sport del Comune di Genova Stefano Anzalone: “Ho scritto ufficialmente al commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini trovando grandissima disponibilità in questo senso e dobbiamo soltanto ...

Ponte Morandi - via all’anticipo del maxi-processo sul Crollo : Da martedì al via l’incidente probatorio: gli accertamenti potranno essere utilizzati come se si fosse già a dibattimento in corso

Ponte Morandi - contributi ‘senza più nulla a pretendere’ : così Autostrade ci prova con alcuni dei sopravvissuti al Crollo : “Il sottoscritto… dichiara che per effetto degli eventi verificatisi in data 14 agosto 2018, relativi al cedimento di una sezione del Viadotto Polcevera, ha dovuto/dovrà sostenere urgenti spese per la perdita parziale/totale del veicolo… chiede il contributo economico per un importo di euro… dichiara al ricevimento di detta somma di non avere più nulla a che pretendere per il suindicato evento”. La formula ambigua e ...

Crollo ponte Morandi : Toninelli - il decreto è pronto : ANSA, - ROMA, 21 SET - "Il decreto è pronto verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nelle prossime ore". Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a 24Mattino su Radio ...

Montanari : Contro Crollo pini georadar come su Ponte Morandi a Genova : Roma – “Vogliamo iniziare ad usare sensori e georadar che ci daranno in tempo reale le informazioni sulla stabilita’ dell’albero. Sono come quelli di Genova per il Ponte Morandi ma noi ci abbiamo pensato prima. Si parte con una sperimentazione perche’ sono strumenti che costano”. Cosi’ l’assessore all’Ambiente del Comune di Roma, Pinuccia Montanari, nel corso di una riunione congiunta della ...

Salone Genova - Toti : "Crollo ponte non piegherà la città" : "E' un modo per dire che un ponte non ci piega, un ponte non piegherà la Liguria . Anzi la Liguria continua a candidarsi ad essere la regione trainante dello sviluppo di tante parti di questo paese. ...

Crollo ponte - Toninelli dagli sfollati 'con il decreto in mano' - : Il Commissario straordinario sarà "moralmente ineccepibile", annuncia il ministro delle Infrastrutture. Intanto autostrade presenta al governatore Toti i progetti per la demolizione e ricostruzione ...

Un mese dopo Crollo ponte Genova riparte con il Salone Nautico : Genova, 20 set., askanews, - A poco più di un mese dal tragico crollo del ponte Morandi, Genova riparte dal Salone Nautico, che ha aperto i battenti questa mattina alla presenza del ministro delle ...

Crollo ponte : Toninelli - decreto in mano : ANSA, - GENOVA, 20 SET - "Ho il decreto in mano". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli arrivando al Salone Nautico di Genova. Prima di arrivare al Salone Toninelli ha ...

Ponte Morandi - Autostrade : seconda tranche di contributi per cittadini colpiti dal Crollo : Teleborsa, - A partire da domani mattina 20 settembre presso i due Punti di Ascolto, allestiti da Autostrade per l'Italia in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria, la società ...

Crollo ponte - Cesi sospende dirigenti : ANSA, - GENOVA, 19 SET - Chiara Murano e Domenico Andreis, dirigenti del Cesi, sono stati sospesi. Il provvedimento avvia le procedure di licenziamento nei confronti della responsabile Marketing e del ...

Crollo ponte Lecco - perizia apre scenari su altri viadotti : “Confusione tra Provincia e Anas su proprietà fu causa indiretta” : La prima causa del Crollo è “dell’uso improprio” del cavalcavia che “ha imposto carichi prossimi alla sua capacità ultima”, determinando “una situazione di carico priva dei consueti coefficienti di sicurezza“. Ma c’entrano anche i permessi di circolazione dei trasporti eccezionali concessi dalla Provincia di Lecco che “risultano incomprensibili in assenza delle indagini promesse da ...

Crollo di ponte Morandi - vertice a Roma : Governatore e sindaco di Genova a Palazzo Chigi per concordare con l’esecutivo la ricostruzione del viadotto sul Polcevera