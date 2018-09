Cristina Parodi | esordio a La prima Volta con scivolone sul Tg1

Carlo Conti non esalta i talenti in tv - ma Cristina Parodi dà il meglio di sé : Il programmone di Carlo Conti «Tale e quale show» su Rai Uno fa ascolti, ma non esalta i talenti in gioco. Cristina Parodi torna la domenica pomeriggio con «La prima volta», dove dà il meglio di Sé. ...

La Prima Volta : Cristina Parodi si ritaglia un nuovo spazio nella domenica pomeriggio di Rai 1 : Cristina Parodi - La Prima Volta nella domenica pomeriggio di Rai 1 torna Cristina Parodi, non più al timone di domenica In, complice l’infelice annata 2017/2018, ma in uno spazio di circa un’ora -dalle 17.35- dal titolo La Prima Volta. Il nuovo impegno della signora Gori è un format che racconterà, per l’appunto, la Prima Volta, sia di persone comuni che di celebrità, in uno studio dove potrà succede di tutto, dalle sorprese ...

“La prima volta” – Il nuovo programma di Cristina Parodi. La prima puntata di domenica 23 settembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi torna in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. La […] L'articolo “La prima volta” – Il nuovo programma di Cristina Parodi. La prima puntata ...

La prima volta di Cristina Parodi : anticipazioni prima puntata : Cristina Parodi torna la domenica pomeriggio su Rai 1 con “La prima volta”, un nuovo format televisivo: ecco di cosa si tratta e alcune anticipazioni Storie toccanti, imprese incredibili, piccole sfide, ospiti e grandi traguardi, racconti dal finale mai scontato. Cristina Parodi è pronta a tornare su Rai 1 alla guida de “La prima volta“, il nuovo format televisivo in cui saranno le persone comuni protagoniste. Scopriamo ...

Cristina Parodi dice la sua sulla Domenica in di Mara Venier : Cristina Parodi è pronta a torna in tv con un nuovo programma in onda subito dopo Domenica In dalle 17.35: si chiama “La prima volta” che andrà il prossimo 23 settembre. In occasione della conferenza stampa, la Parodi si è detta entusiasta di un prodotto che sente molto nelle sue corde, d’altronde ha puntualizzato: “Un programma urlato non saprei condurlo, non ne sono capace”. D’obbligo una considerazione sul nuovo corso ...

Cristina Parodi prova la nuova trasmissione negli studi Rai di Torino : Cristina Parodi torna dal 23 settembre ogni domenica su Rai Uno, alle 17.35, con La prima volta. «Raccontiamo un'Italia bellissima che è capace di affrontare e risolvere le difficoltà con tanto cuore ...

Cristina Parodi conduce La prima Volta : “Ho sofferto per Domenica In” : Cristina Parodi torna con La prima Volta dopo Domenica In Domenica 23 settembre, subito dopo la fine della seconda puntata di Domenica In di Mara Venier, andrà in onda La prima Volta con Cristina Parodi. Il programma sarà registrato il giovedì per essere confezionato molto bene e sono previste ben 32 puntate. Durante la conferenza stampa di presentazione de La prima Volta, la Parodi ha dichiarato si essere molto entusiasta di questo format: ...