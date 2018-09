Cristiano Ronaldo ed il suo commento social dopo la vittoria di Frosinone

Cristiano Ronaldo non vince i premi e si “offende” : diserterà anche la cerimonia del Fifa Best player : Cristiano Ronaldo diserterà una nuova premiazione, quella del Fifa Best player, superato ancora una volta da Modric Cristiano Ronaldo ancora “offeso” con la Fifa. Il portoghese, quando non vince si arrabbia. Lo ha già dimostrato ad agosto durante la serata della proclamazione del miglior giocatore della scorsa Champions League: premio a Modric e CR7 ha disertato la cerimonia di premiazione nonostante dovesse ritirare il premio ...

Juventus - Cristiano Ronaldo esulta : 'Un'altra importante vittoria - avanti tutti insieme!' : Il gol vittoria a Frosinone ha chiuso una settimana piena di emozioni, anche in contrasto tra loro, per Cristiano Ronaldo. Domenica scorsa sono arrivati i tanto invocati primi gol in Serie A: ...

Frosinone-Juventus 0-2 : gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi : Il giorno in cui la Juventus aveva ufficializzato l'acquisto di Cristiano Ronaldo, il Frosinone l'aveva buttata sull'ironia: "Complimenti ai bianconeri, anche noi ci abbiamo provato ma l'hanno ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Frosinone-Juventus 0-2. Nel finale Cristiano Ronaldo e Bernardeschi regalano tre punti ai bianconeri : La Juventus nel finale passa a Frosinone per 0-2 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi ed infila la quinta vittoria consecutiva in Serie A, distanziando nuovamente in classifica il Napoli. Dominio bianconero, ma Sportiello resiste per oltre ottanta minuti. La linea Maginot ciociara però crolla proprio in vista per traguardo. Nel primo tempo già al 7′ Ronaldo sfiora la rete girando bene verso la porta, ma la difesa di casa ...

VIDEO Cristiano Ronaldo decisivo - il gol vittoria in Frosinone-Juventus 0-2. CR7 implacabile in Serie A : La Juventus impiega 82 minuti per sbloccare la sfida in casa con il Frosinone: Cristiano Ronaldo porta i bianconeri in vantaggio contro i ciociari mettendo a segno la terza rete in Serie A. Frosinone-Juventus 0-1: IL GOL DI Cristiano Ronaldo AL MINUTO 82 Cristiano Ronaldo Frosinone Juventus 0-1 pic.twitter.com/Atd1dbXUpm — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) September 23, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Frosinone-Juventus - Cristiano Ronaldo infila Sportiello : sinistro micidiale di CR7 ed è gol! [VIDEO] : Cristiano Ronaldo, il suo terzo gol con la maglia della Juventus è contro il Frosinone: l’attaccante bianconero ed il suo sinistro micidiale In una partita a secco di gol fino all’80° spunta ad un certo punto il solito Cristiano Ronaldo, che con un sinistro micidiale porta la Juventus in vantaggio allo stadio Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Dopo un fortuito rimpallo, CR7 infatti arpiona la palla e la infila dietro Marco ...

Cristiano Ronaldo incide - Dybala scompare : non una bella Juventus a Frosinone - ma la zampata di CR7 vale 3 punti! : Cristiano Ronaldo ha regalato la vittoria alla Juventus contro il Frosinone con un gol da opportunista a centro area, Dybala “anonimo” Avere Cristiano Ronaldo in rosa pesa eccome. Il fenomeno portoghese non si è fatto pregare ed anche oggi ha insaccato un gol importantissimo per la Juventus per espugnare lo Stirpe di Frosinone. Una Juventus non certo esaltante, anzi tutt’altro. Molto lenta la manovra della squadra di ...

Cristiano Ronaldo? No - Mattiello! L’esultanza del calciatore del Bologna è identica a quella di CR7 [GALLERY] : Federico Mattiello ‘ruba’ l’esultanza a Cristiano Ronaldo: il terzino destro del Bologna emula il fenomeno portoghese dopo il gol contro la Roma Federico Mattiello sblocca la partita tra Bologna e Roma ed esulta alla maniera di Cristiano Ronaldo. Il terzino destro rossoblù, ex della Juventus, dopo la rete al 34° del primo tempo, si cimenta nella mossa del fenomeno portoghese imitandolo alla perfezione. Il suo Bologna nel ...

Niente trasferta per Georgina - la fidanzata di Cristiano Ronaldo segue il match coi figli : il suo tifo scatenato : Questa volta Niente stadio per Georgina Rodriguez, la bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo segue il match tra Juventus e Frosinone da casa insieme ai suoi piccoli Georgina Rodriguez in versione casalinga e mamma si fa scattare una foto e la posta sui social. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo segue da casa il match tra Juventus e Frosinone, valido per la quinta giornata di campionato. Il tifo della meravigliosa spagnola e ...

Perez - porte aperte a Cristiano Ronaldo : 'Il Real Madrid sarà per sempre casa tua' : SQUADRA - 'I migliori giocatori al mondo stanno già qui. Abbiamo una squadra spettacolare con undici giocatori al Mondiale. Un Modric che è stato eletto miglior giocatore, miglior centrocampista ...

Le notizie del giorno – Importante retroscena su Cristiano Ronaldo : Le notizie del giorno – Il vero motivo delle lacrime di Cristiano Ronaldo, dopo l’espulsione di Valencia in Champions League, secondo il sito del quotidiano “Marca”, è da ricercare “nei fantasmi” che il fuoriclasse portoghese vede, secondo la versione online del giornale madrileno, da quando ha lasciato il Real Madrid per andare alla Juventus. Quindi una sorta di avversione per aver lasciato i “potenti” spagnoli per venire a giocare ...

'Tra Cristiano Ronaldo e Georgina c'è grande complicità' : l'amico di CR7 svela i particolari della storia d'amore : Josè Semedo parla della relazione tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: l'amico di CR7 svela i particolari dell'amore tra la Wags ed il calciatore della Juventus Uno dei più grandi amici di ...

“Tra Cristiano Ronaldo e Georgina c’è grande complicità” : l’amico di CR7 svela i particolari della storia d’amore : Josè Semedo parla della relazione tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: l’amico di CR7 svela i particolari dell’amore tra la Wags ed il calciatore della Juventus Uno dei più grandi amici di Cristiano Ronaldo ha confessato in un’intervista a “Correio da Manhã” i particolari della storia d’amore tra Georgina Rodriguez e CR7. Josè Semedo, calciatore portoghese, ha dichiarato al giornale: “il fatto di avere ...