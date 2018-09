Crisi Roma Ranieri avverte | “Cerco progetto serio”

Crisi Roma - per Di Francesco il derby sarà decisivo. Sotto accusa il mercato di Monchi : La sconfitta contro il Bologna è stata probabilmente il punto più basso di questo inizio di stagione così negativo per la Roma di Di Francesco . I giallorossi hanno già perso due partite in campionato ...

sconcerti : la forza tranquilla di ancelotti e lo spazio nuovo regalato a insigne-Crisi roma.il milan - Sport : Mario sconcerti per il Corriere della Sera La prima sorpresa di fine settembre è che la Juve sia 10 punti avanti al milan. La seconda è la crisi della Roma, profonda come il dubbio che la squadra ...

Roma - Crisi aperta : Frosinone ultima spiaggia per Di Francesco : La sfida di mercoledì potrebbe essere fatale al tecnico. Si parla già di sostituti: Paulo Sousa, Blanc e Montella

Roma già in Crisi : il Bologna inguaia Di Francesco : Il Bologna di Pippo Inzaghi trova i primi gol in stagione e batte 2-0 i giallorossi che sono già staccatissimi dalla vetta. De Rossi: "L'allenatore non è l'unico colpevole". Squadra in ritiro

Roma in Crisi : squadra da stasera in ritiro : Tutti in ritiro a Trigoria da questa sera. È la decisione presa dalla dirigenza della Roma, e condivisa dal tecnico Eusebio Di Francesco, dopo il 2-0 subito sul campo del Bologna. La squadra giallorossa mercoledì sera affronterà all’Olimpico il Frosinone e sabato sarà impegnata nel derby con la Lazio.L'articolo Roma in crisi: squadra da stasera in ritiro sembra essere il primo su CalcioWeb.

Crisi Roma - Pallotta : 'Sono disgustato'. Mai così male dal 2010 : l'unica vittoria... con Strootman! : "Sono disgustato", parole di James Pallotta. La sconfitta della Roma sul campo del Bologna non è passata inosservata al presidente, che ha rilasciato questo secco commento al portale in lingua inglese ...

Roma - Perotti : “Crisi? Non è colpa di mister Di Francesco” : Il deludente avvio di stagione della Roma ha già dato il via ai processi nella Capitale così come alla caccia al colpevole, ma secondo Diego Perotti il dito non va puntato contro Eusebio Di Francesco. “Si sa, nel calcio la soluzione più facile è sempre dare la colpa all’allenatore o cacciarlo via perché non si possono mandare via 25-30 giocatori, ma non è giusto – spiega l’argentino a Sky Sport24 -. Qualcuno è ...

Roma - ma cos'è questa Crisi? : Roma in crisi. Viaggio tra cause , evidenti, e rimedi , possibili, : c'è da evitare di rovinare la stagione. Ecco il dibattito a Il Messaggero.

Roma e Inter : aria di Crisi con allenatori in confusione : Con il ritorno della Serie A ci siamo tolti un gran peso: Cristiano Ronaldo ha finalmente realizzato il suo primo gol in campionato. Non solo, il fuoriclasse portoghese si è addirittura reso ...

Roma - la Crisi continua : 2-2 con il Chievo in casa. E Olsen salva allo scadere FOTO : Cronaca live a cura di: Jacopo Aliprandi TABELLINO Roma-Chievo 2-2 Marcatori : 10′ El Shaarawy, 30′ Cristante, 52′ Birsa, 83′ Stepinski Roma , 4-3-3, : Olsen; Florenzi , 69&...

Roma - Di Francesco oltre la Crisi : "Juve di un altro pianeta - ma..." : Il tecnico giallorosso: "Ci aspetta un ciclo durissimo, a partire dal Chievo, partita molto delicata. Siamo in ritardo ma possiamo recuperare..."

Roma - Florenzi : 'Il rinnovo è stata una volontà comune. Uniti usciremo dalla Crisi' : Tra tre giorni, la Roma affronterà il Chievo, pronta a riscattare il passo falso con il Milan. Nel match program dei giallorossi, le attenzioni sono tutte rivolte verso quel giorno e tutte le ...

Walter Sabatini ricoverato a Roma per una Crisi respiratoria : Walter Sabatini è ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma per problemi respiratori. L'attuale direttore dell'area tecnica della Sampdoria è stato colto all'improvviso da una crisi ed è ricoverato ...