CR7 e Messi non andranno al Fifa best player

Belague - biografia su Ronaldo : "CR7 piange perché si sente un dio. Ha avuto infanzia difficile". E su Messi… : "All'inizio? Non andavano d'accordo" - Guillem Balague ne è certo parlando di Messi, CR7 e della loro eterna rivalità sul migliore al mondo e della storia. "No, non c'era amicizia tra loro, poi però ...

Champions - capocannoniere : la squalifica complica i piani di CR7 - Messi super favorito : Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus con uno scopo ben preciso: portare i bianconeri a conquistare la Champions League. L'esordio bianconero in Europa del portoghese, però, è stato da cancellare ...

Sergio Ramos : 'Griezmann come CR7 e Messi? Ignoranza sfacciata' : MADRID - Sergio Ramos a gamba tesa su Antoine Griezmann . Il difensore del Real Madrid , nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma , non ci gira troppo attorno dopo le dichiarazioni ...

Lloris e l'attaccante più 'pericoloso' : 'Né Messi - né CR7 - dico Raùl' - : l'attaccante avversario è sempre il peggior 'nemico' di ogni portiere. Ne sa qualcosa Hugo Lloris , estremo difensore del Tottenham e della Francia Campione del Mondo. Il transalpino, ai microfoni dell'emittente Rmc Sports si è trovato a dover 'eleggere' l'attaccante che gli ha creato maggiori problemi durante un match. THE WINNER IS… RAUL - ...

Cristiano Ronaldo o Messi? Tevez non ha dubbi : “CR7 ossessionato - Leo mai visto in palestra” : Chi è più forte Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Carlos Tevez parla della rivalità tra i due fenomeni e svela le differenze tra il portoghese e l’argentino La rivalità tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi è uno dei temi che caratterizzano il calcio moderno. Chi è più il più forte? A dare qualche indizio, affinché l’ago della bilancia possa pendere da un lato più che dall’altro, è Carlos Tevez. L’attaccante ex ...

Tevez su Ronaldo e Messi : 'CR7 ossessionato. Mai visto Leo in palestra' : Carlos Tevez ha giocato con entrambi. Con Cristiano Ronaldo ai tempi del Manchester United, con Lionel Messi vestendo la casacca dell'Argentina. E ora l'ex attaccante bianconero paragona i due ...

Cristiano Ronaldo vs Messi - il ricordo di Crouch : “Leo è più forte di te” - la risposta di CR7 spiazzò tutti : Peter Crouch ha raccontato un curioso retroscena su Cristiano Ronaldo ai tempi del Manchester United: CR7 commentò con una battuta singolare la rivalità con Leo Messi Oltre ad essere uno dei calciatori più forti della storia, probabilmente anche il migliore di sempre, Cristiano Ronaldo è universalmente riconosciuto come un sex symbol. Il fuoriclasse portoghese tiene molto alla sua forma fisica, ma anche al suo look. Un curioso retroscena ...

Kane : Difficile confronto con Messi e CR7 : Abbiamo disputato una buona Coppa del mondo, ma possiamo migliorare. Ho rivisto la partita contro la Croazia e mi sono reso conto che ci sono movimenti o fasi di gioco da migliorare".

Inter - Skriniar : 'Messi e CR7? Non vedo l'ora di affrontarli - mi sento in forma' : Milan Skriniar è già carico : "Non vedo l'ora di giocare la Champions e affrontare Messi". Non solo lui però: "Voglio giocare anche contro Cristiano Ronaldo, mi sento in forma. Non vedo l'ora di ...

Barcellona - Messi : 'Non mi aspettavo CR7 lontano da Madrid...'. E sulla Juve... - : Sono nella miglior squadra al mondo e in una delle città più belle. Non ho alcun bisogno di andarmene altrove. Quando mi ritirerò e' probabile che continuerò a vivere qui', ha concluso l'argentino.

Messi - con CR7 Juve favorita Champions : ROMA, 3 SET - "Il suo trasferimento mi ha sorpreso, non me lo immaginavo via dal Madrid e tantomeno che potesse andare alla Juve, perché si era detto di molte squadre, ma la Juve era uno di quelle di ...

