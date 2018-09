Cos' è questa guerra di carte bollate sui confini della Marmolada

Equinozio - oggi inizia l’Autunno : perché si chiama Così questa stagione dell’anno? : oggi 23 settembre 2018, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana, è scattato l’Equinozio d’autunno, il giorno che segna l’inizio della stagione che segue all’estate e che precede l’inverno. Ma da cosa deriva la parola “autunno”? L’origine si fa risalire al participio passato del verbo latino “augere”. Augere, che significa “aumentare”, “arricchire”, diventa – con il suo participio passato – ...

Costanza Caracciolo a Verissimo : ‘È stato bruttissimo - per questo ho aspettato a parlare di questa seconda gravidanza’ : “Io speravo non uscisse la notizia, perché non avevo superato i tre mesi, quando è uscita è stato bruttissimo perché proprio quel giorno ho scoperto di averlo perso. Ecco perché di questa seconda gravidanza non volevo parlarne troppo presto” racconta commossa Costanza Caracciolo ospite di Silvia Toffanin. La compagna di Christian Vieri ora è quasi alla fine della sua seconda gravidanza, aspetta una bambina ed è felicissima, ma non ...

Roma - ma Cos'è questa crisi? : Roma in crisi. Viaggio tra cause , evidenti, e rimedi , possibili, : c'è da evitare di rovinare la stagione. Ecco il dibattito a Il Messaggero.

Juve - Douglas Costa e lo sputo : "Vorrei scusarmi per questa reazione" : Il brasiliano su instagram: "Metto in chiaro che questo atteggiamento isolato non corrisponde a quello che ho sempre dimostrato nella mia carriera"

Così questa Europa è da rifare : Qui ci vuole, insomma, una vera Europa con l'elezione diretta del presidente in grado di varare un governo capace di funzionare meglio su materie delicate come la politica estera, l'economia, la ...

“Così ti addormenti in 2 minuti”. Addio insonnia con questa tecnica militare : Ah, la (poco) cara, vecchia insonnia. La solita storia: arriva il momento di andare a dormire e, una volta a letto, messo a caricare il cellulare, sistemate le coperte, spenta la luce e assunta la posizione più comoda in assoluto e il sonno se ne va. Hai voglia a ingannare il tempo ‘ripassando’ i programmi del giorno successivo; hai voglia a girarsi e rigirarsi cambiando posizione; hai voglia a contare le pecore. Morfeo, ...

Dimenticate questa Mariah Carey. A 48 anni si è operata : adesso è Cosi (sbam) : A 48 anni e dopo altalenanti periodi a combattere con la bilancia, Mariah Carey ritrova il sorriso e un sex appeal invidiabile. Merito di un bypass gastrico, che ha permesso alla diva americana di perdere ben 22 chili. La cantante, che negli ultimi tempi era finita nel mirino del web per le sue forme burrose, è apparsa in una veste diversa, mano nella mano con il suo toyboy Bryan Tanaka: visibilmente dimagrita, ha mostrato un fisico da ...

“Li abbiamo trovati Così”. In vacanza insieme - l’orrore per questa famiglia : Doveva essere una gita divertente e spensierata, un modo per passare del tempo insieme lontani dagli stress e dalle fatiche della vita quotidiana e divertirsi all’aria aperta. E invece l’avventura si è improvvisamente trasformata in una tragedia assurda, un dramma che ha distrutto per sempre una famiglia intera. A raccontare quanto accaduto è la testata inglese Daily Mail: una gita in canoa si è trasformata improvvisamente in ...

Saverio Costanzo e 'L'amica geniale' : 'Mi sentivo a casa in questa storia' : Intervista al regista Saverio Costanzo presente alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia con il film L'amica geniale. Intervista di Fulvia Caprara Riprese e montaggio a cura di NRCinema News

Giovanni Storti - il ritorno clamoroso del trio comico : segnatevi questa data storica - Cosa vogliono combinare : Una carriera dedicata alla comicità con Aldo e Giacomo, con i quali 27 anni fa ridefinì i connotati della commedia italiana. Ora, nel corso di due anni sabbatici del trio, Giovanni Storti, 61 anni, ...

F1 - Hamilton tra dediche e frecciate pungenti : “questa vittoria è per Lauda. Il pubblico di Monza? Ecco Cosa penso” : Il pilota britannico ha dedicato la vittoria a Niki Lauda, per poi soffermarsi sul comportamento tenuto dal pubblico di Monza durante la cerimonia del podio Una vittoria voluta, sudata e meritata. Un trionfo insperato, che Lewis Hamilton è riuscito a portare a casa grazie anche alla giornata nera della Ferrari, caratterizzata dall’errore di Vettel al via e dal repentino degrado delle gomme di Raikkonen. Photo4/LaPresse Quinta volta ...

Che Cosa è questa 'Cabina di regia' di cui parla il governo. E a che serve : La storia politica italiana è costellata di organismi, più o meno istituzionalizzati, che di solito nascono all'interno dello stesso governo e hanno il compito di 'affiancarlo' (ma secondo i più maliziosi 'commissariarlo') per dirimere i conflitti interni. L'organismo, nel tempo, ha assunto svariate denominazioni, tra le più comuni quelle di 'gabinetto', ...

Serie A : Cosa bisogna aspettarsi da questa stagione 2018-2019 : Serie A: cosa bisogna aspettarsi da questa stagione 2018-2019. Non capita tutti gli anni di assistere a un campionato con sfide avvincenti.

La gola di questa bambina è piena di bolle - la mamma corre in ospedale. Il giorno dopo la sua morte - i medici scoprono la triste verità. A Cosa bisogna prestare attenzione : Briony Klingberg era una bambina di dieci anni. La sua storia ha fatto il giro del mondo. La sua tragedia è iniziata nel febbraio del 2015, a Adelaide Hills, in Australia. Lei, bambina sorridente e felice, sempre solare e che aveva tutto ci- che si poteva chiedere a quella età, ha visto frantumarsi i suoi sogni in pochi minuti. Quel giorno di febbraio 2015, senza alcun motivo, Briony ha iniziato a lamentarsi con mamma Bridget: sosteneva di avere ...