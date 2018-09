Cos’è la fibrosi cistica?

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 settembre 2018) I futuri genitori hanno la possibilità di effettuare degli esami, come un test genetico, prima ancora del concepimento, per conoscere l’eventuale presenza di anomalie genetiche fetali e attuare eventuali accorgimenti per assicurare la salute del feto. Ci sono malattie genetiche, come la(FC), che possono essere trasmesse per via ereditaria ed è dunque importante conoscere se si è portatori di un gene mutato. Laè una malattia genetica molto diffusa, che colpisce le ghiandole esocrine, ovvero ghiandole che producono muco e sudore1. In Italia l’incidenza dellaè di 1 neonato ogni 2.500-3.000 nati, con 200 nuovi casi all’anno3. L’impatto principale di questa patologia ricade a scapito dei seni paranasali, il fegato, il pancreas, l’intestino, l’apparato riproduttivo e i polmoni. Le persone che soffrono di questa grave malattia producono muco ...