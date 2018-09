Cosa cambia se chiamiamo un taxi con una app Una ricerca

Ipotesi cedolare secca sui negozi : come funziona e Cosa cambia : Nella prossima Legge di Bilancio 2019, si potrebbe concretizzare l’Ipotesi di estendere il regime agevolato della cedolare secca, già consolidato per i privati, anche per le locazioni degli esercizi commerciali, in pratica i negozi. Consulta lo speciale Legge di bilancio 2019 La volontà di estendere il regime dell’imposta sostitutiva attualmente, allo studio dei tecnici del Governo, non costituisce una vera e propria novità in quanto la prima ...

F1 - Ross Brawn ridimensiona la Ferrari : “si è rotto l’incantesimo - c’è bisogno di cambiare qualCosa” : Analizzando il duello tra Ferrari e Mercedes, il direttore sportivo della Formula 1 ha espresso il proprio giudizio sul momento attraversato dal team di Maranello La situazione in casa Ferrari non è delle migliori, la sonora sconfitta subita a Singapore non era stata messa in preventivo, soprattutto con quelle proporzioni. Mercedes e Red Bull sono apparse superiori, lasciando solo le briciole al Cavallino sul circuito di Marina ...

Addio cubo viola in Fortnite : sciolto nel lago - Cosa è cambiato : Alla fine Kevin, il cubo viola di Fortnite, ce l'ha fatta: è arrivato fino al lago a Sponde del Saccheggio, sciogliendosi definitivamente. Prima era allo stato solido, ma ovviamente entrando nel lago si è sciolto in esso, colorandolo di viola. I rumor questa volta ci hanno visto lungo, avevano già ipotizzato l'arrivo a Sponde del Saccheggio, ma nessuno aveva pensato che si sarebbe sciolto in esso. Per ora non è emerso nessun vulcano, ma è ...

Cosa ci spiegano del presente l'austerità e la voglia di cambiamento della Germania pre nazista : In un recente lavoro pubblicato nella prestigiosa collana del centro di ricerca statunitense NBER, "l'austerità e la crescita del partito nazista" quattro ricercatori si interrogano empiricamente ...

Kylie Jenner ha scoperto una Cosa 'che le ha cambiato la vita' e i fan la stanno trollando in un modo LOL : What?! Kylie Jenner è arrivata a 21 anni senza mai aver assaggiato qualcosa che mezzo mondo mangia quotidianamente a colazione? Pare proprio di sì e i fan la stanno prendendo simpaticamente in giro ...

Prima Rimodulazione Per Ho. Mobile : Ecco Cosa cambia | AGGIORNATO : Ho. Mobile rimodula i costi di roaming all’estero senza avvisare gli utenti. Aumentano i costi all’estero per i clienti Ho. Mobile: eco Cosa Cambia e quali sono gli aumenti Rimodulazione Ho. Mobile Settembre 2018 > AGGIORNAMENTO: ERA SOLO UN ERRORE. A FINE ARTICOLO LE CORREZIONI! < Brutte notizie per i clienti Ho. Mobile e per tutti gli utenti […]

NBA – New York in fiducia - il presidente dei Mills non ha dubbi : “qualCosa sta cambiando in casa Knicks” : Il presidente dei New York Knicks, Steve Mills, ha speso delle belle parole per la nuova atmosfera che si respira intorno alla squadra: l’arrivo di coach Fizdale e le nuove aggiunte al roster fanno ben sperare Dopo alcune stagioni a dir poco pessime, in casa New York Knicks sembra si respiri aria nuova, aria di cambiamento. L’arrivo di coach Fizdale, i suoi metodi tesi a creare la coesione del gruppo che tanto è mancata nelle scorse ...

iOS 12 - il nuovo sistema operativo per iPhone e iPad. Ecco Cosa cambia : WWDC Apple, tutte le novità per iOS e gli altri sistemi operativiWWDC Apple, tutte le novità per iOS e gli altri sistemi operativiWWDC Apple, tutte le novità per iOS e gli altri sistemi operativiWWDC Apple, tutte le novità per iOS e gli altri sistemi operativiWWDC Apple, tutte le novità per iOS e gli altri sistemi operativiWWDC Apple, tutte le novità per iOS e gli altri sistemi operativiWWDC Apple, tutte le novità per iOS e gli altri sistemi ...

Xiaomi Firmware MIUI Global e MIUI China : Ecco Cosa cambia : Grossi cambiamenti nel modding dei dispositivi Xiaomi con blocco del flash dei Firmware Global sui dispositivi China. Ecco tutto quello che dovete sapere. Xiaomi Firmware MIUI Global e MIUI China: Ecco cosa cambia Xiaomi si adegua alla sua internazionalizzazione e sebbene sia un’azienda Cinese che vende tantissimo nel suo paese, parte della sua crescita è dovuta […]

Supplenze con clausola risolutiva art.41 CCNL - Cosa cambia dal fad e con le nuove convocazioni da GI : Una prima fase di email di convocazioni per la II e III fascia e incrociando le graduatorie per classe di concorso per i posti di sostegno è stata avviata: in molte scuole è stata richiesta la presa di servizio a partire da oggi 17 settembre 2018, ma quest’anno i contratti non sono più’ fino all’avente diritto’, maggiormente noti con il nome di ‘Fad’, ma con clausola risolutiva al termine della pubblicazione ...

Irresistibili novità iOS 12 per FaceTime - memoji - batteria - notifiche e tanto altro : Cosa cambia con l’aggiornamento : Quali sono le novità iOS 12 più significative e che cambieranno davvero l'esperienza d'uso per vecchi e nuovi melafonini, dal datato iPhone 5S al recente iPhone X? Chi ha appena ricevuto la notifica dell'aggiornamento software si sta chiedendo pure quanto valga la pena adeguare il suo dispositivo. In questo approfondimento più che esaustivo, vi riporteremo tutti i cambiamenti in arrivo proprio con il firmware nuovo di zecca. FaceTime I ...

Dal 14 settembre sono cambiate le regole per chi possiede un'arma. Cosa sapere : Aggiornato il 17 settembre 2018 alle ore 18:00 (In una precedente versione di questo articolo vi erano alcuni errori e imprecisioni). Il 14 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo 104, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 agosto, che modifica le norme sul possesso di un’arma e dei relativi permessi. Nell’emanare il decreto, il governo italiano ha dato attuazione alla direttiva ...