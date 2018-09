Corruzione | nuovo giro vite su Daspo ma non è in dl Salvini

calcioweb.eu

(Di lunedì 24 settembre 2018) Roma, 24 set. (AdnKronos) – Schiena dritta sulla. Se sui temi dell’immigrazione il ministro dell’Interno Matteotira dritto, la stessa “rigidità” nei reati perè stata chiesta dal M5S nelle ore che hanno preceduto il via libera al dl sicurezza, varato questa mattina dal Cdm. E così se il vicepremier leghista ha ottenuto lo stop all’asilo ai condannati in primo grado, dal canto loro -viene spiegato all’Adnkronos da fonti grilline- i 5 Stelle hanno ottenuto un ulteriorediper iai corrotti che, attenzione, non è contenuto nel dl sicurezza ma verrà normato nella cosiddetta ‘spazza corrotti’: in sede di approvazione parlamentare -l’accordo strappato in cdm- la misura verrà resa ancor più dura, prevedendo ilsenza dover attendere la condanna definitiva. Un punto, questo, ...