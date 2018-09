Conte ricorda l’infanzia a Volturara Appula parla in dialetto | “Ricordo quando andavamo

La tv si affida a Padre Pio : Vespa intervista il premier Conte sul santo - Canale 5 ne ricorda "Gli anni felici" : Bruno Vespa dedica la puntata di Porta a Porta di stasera, 19 settembre, a Padre Pio e intervista per l'occasione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, cresciuto a San Giovanni Rotondo e atteso per le celebrazioni in onore del santo che si terranno in questi giorni. A dir poco interessante la scelta di Vespa per la prima ospitata del premier Conte a Porta a Porta dalla sua nomina: per accoglierlo nella terza Camera della tv italiana ...

Leggi razziali - Conte : “Pagina buia per il nostro Paese. Fu una persecuzione di innocenti : ricordare per non dimenticare” : “Una pagina buia per il nostro Paese” che diede “inizio a una persecuzione di tantissimi innocenti“. Nell’80esimo anniversario del giorno in cui Benito Mussolini annunciò da Trieste l’ormai imminente la promulgazione delle Leggi razziali, il premier Giuseppe Conte invita in un tweet a “serbare memoria di questa ferita” così da “ricordare per non dimenticare”. 18/9/1938, una pagina buia ...

Genova ricorda le 43 vittime| Conte : presto un commissario con pieni poteri : Alle 11:36 del 14 agosto il terribile incidente che uccise 43 persone. Il capoluogo ligure si è fermato per un minuto oggi alla stessa ora. In prossimità del viadotto la cerimonia per commemorare le vittime

Giuseppe Conte - la rivelazione di Nicola Piepoli : 'Ricordate Andreortti...?' : Mentre Lega e M5S lottano, nei sondaggi, per il primato all'interno dell'alleanza di governo lungo l'asticella fissata al 30% dei consensi, il premier Giuseppe Conte veleggia solitario con un indice ...

San Leo ricorda il Conte di Cagliostro - torna 'AlchimiAlchimie' : Ne parleremo ad AlchimiAlchimie attraverso incontri e conferenze e lo vivremo attraverso spettacoli che renderanno tutti protagonisti coinvolgendo gli spettatori con nuove emozioni e suggestioni. La ...

Sabato e domenica San Leo ricorda il Conte di Cagliostro : ... dove protagonisti saranno come ormai tradizione gli ineguagliabili Spettacoli Piromusicali , in programma per Sabato 25 e domenica 26 Agosto . Gli Spettacoli Piromusicali Gli ormai celebri ...