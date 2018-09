Consiglio di Stato | Cdm delibera nomina Patroni Griffi

Ammissione con riserva dei laureati al concorso non confermata dal Consiglio di Stato : Sul concorso riservato ai docenti abilitati, indetto con DDG n. 85 del 1° febbraio 2018, sull’Ammissione a parteciparvi dei laureati e dei non abilitati, giungono aggiornamenti dalle stanze del Consiglio di Stato. Come si ricorderà, la rimessione alla Corte Costituzionale per la loro esclusione aveva suscitato diverse reazioni tra i docenti. I timori di qualcuno che la Corte potesse annullarlo erano stati fugati da autorevoli esponenti ...

Tim - il Consiglio di Stato respinge ricorso su gara Consip : Il consiglio di Stato ha respinge il ricorso di Tim sulla gara Consip aggiudicata a Tiscali, Bt Italia, Vodafone Italia Fastweb, Wind Tre e Vodafone-Bt Italia per la fornitura di servizi di telefonia ...

A scuola col panino da casa : sì del Consiglio di Stato : Le famiglie che non ritengono valida l’offerta alimentare della mensa della scuola o che non possono permettersi il costo...

ZH : Natalie Rickli designata candidata UDC per Consiglio di Stato

Caccia - il Consiglio di Stato salva - per ora - solo daini e caprioli : share 0 shares Share Tweet Pin Commenti Stampa Politica Umbria - Italia - Mondo TOPICS Caccia Consiglio di Stato preapertura tar ungulati wwf Precedente: Sposati da 60 anni, nozze di diamante per ...

Mense - Consiglio di Stato “boccia” Mastella e dà il via libera al pasto da casa : Si riapre la partita sul panino da casa. A dare il via libera alla schiscetta ora è arriva una sentenza del Consiglio di Stato che non darà più alcuno scampo a presidi e comuni che finora hanno negato a mamme e papà di mandare a scuola i figli con il pranzo anziché usufruire del servizio di mensa. A perdere la battaglia è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che aveva approvato un regolamento che vietava il consumo a scuola di cibi ...

Consiglio di Stato : non abbiamo annullato il transitorio : La questione di legittimità costituzionale del transitorio viene spiegata dai giudici di Palazzo Spada. Il Consiglio di Stato ha pubblicato un comunicato stampa nel quale vengono illustrate le ragioni per le quali è stata accolta la richiesta di interessare la Corte Costituzionale. Il provvedimento di rimessione alla Corte Costituzionale, relativamente al comma 2 lettera b) […] L'articolo Consiglio di Stato: non abbiamo annullato il ...

SCUOLA - VIA LIBERA A PANINI E ‘SCHISCETTA’ DA CASA/ Benevento - Consiglio di Stato dà torto a Clemente Mastella : Il Consiglio di Stato dà torto al sindaco di Benevento Clemente Mastella che aveva vietato ai genitori di dare a figli il pranzo fatto in CASA, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:46:00 GMT)

Scuola - la sentenza del Consiglio di Stato : sì al panino portato da casa : A Scuola è possibile portare cibo da casa: dopo il Tar, arriva anche l’ok del Consiglio di Stato che si esprime sulla libertà del pranzo alternativo a quello della mensa pubblica, facendo perdere all'amministrazione di Benevento la cosiddetta “guerra del panino”, vietato con un regolamento. L'avvocato: "Questa sentenza è destinata ad avere un respiro nazionale".Continua a leggere

Concorso professori abilitati aperto a tutti i laureati/ Consiglio di Stato - atti a Consulta : cosa succede ora : Scuola, Concorso professori precari “abilitati”: il percorso delle prove prosegue: ammessi con riserva candidati esclusi. Ultime notizie: la vicenda finisce alla Corte Costituzionale(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 19:08:00 GMT)

Pasticcio al concorso dei precari della scuola. Consiglio di Stato invia atti alla Consulta - ma non lo sospende : Il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte Costituzionale la norma attuativa del concorso straordinari per i docenti precari delle scuole medie e superiori, riservato ai soli "abilitati", della cosiddetta legge sulla Buona scuola.In attesa della decisione, il Consiglio di Stato non ha sospeso il concorso, che interessa migliaia di candidati, ma ha ammesso con riserva i candidati appartenenti alle categorie escluse.La decisione con cui la sesta ...

D'Attis : - FI - - Il Consiglio di Stato sospende l'accorpamento delle Camere di Commercio di Brindisi e Taranto. : ... pertanto, farebbe bene ad azzerare tutto ed a ripensare una riforma seria ed attuabile del sistema camerale, tutelando competenze, funzionalita' territoriali e necessita' del mondo delle imprese. In ...

Legittima difesa - Consiglio di Stato rifiuta porto d’armi a imprenditore : “I numerosi furti non provano un dimostrato bisogno di una pistola” : Replicando alla richiesta di porto d'armi avanzata da un imprenditore bresciano dopo un'escalation di furti in azienda, il Consiglio di Stato ha negato la licenza spiegando che i numerosi furti non costituiscono un "dimostrato bisogno di una pistola" perché nelle valutazioni per il rilascio "deve prevalere la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica generale".Continua a leggere

Consiglio di Stato : "Aver subito furti in azienda non dà diritto al porto d'armi" : La sentenza ferma un imprenditore bresciano che, preoccupato per un'escalation di colpi, nel 2008 aveva chiesto una pistola per uso personale. Ribaltato il giudizio del Tar