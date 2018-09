Clima | lotta alle emissioni dei gas serra | greggi sarde modello europeo

meteoweb.eu

: RT @Valori_it: Si parte oggi. In 91 Stati mondiali, l'associazione internazionale @350 organizza più di 1000 eventi. Obiettivo: convincere… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Si parte oggi. In 91 Stati mondiali, l'associazione internazionale @350 organizza più di 1000 eventi. Obiettivo: convincere… - marioricciard18 : RT @rivistailmulino: La #Rai fra berlusconiani e antiberlusconiani è stata un triste esempio della lotta civile fredda che ha contribuito n… - MarioInTheRye : RT @rivistailmulino: La #Rai fra berlusconiani e antiberlusconiani è stata un triste esempio della lotta civile fredda che ha contribuito n… -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Ledellagna diventano unper laai cambiamentitici in campo. Giovedì a Sassari, nell’area della ricerca del Cnr, saranno presentati i risultati dei primi due anni di attività del progettoSheepToShip Life per individuare i punti critici ambientali della filiera produttiva ovina in modo da mettere a punto un piano di intervento da sperimentare in aziende. Si punta a una diminuzione del 20% delledi gasin dieci anni. “Lagna – spiega Pierpaolo Duce, responsabile dell’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ibimet) di Sassari e coordinatore del progetto – costituisce un osservatorio privilegiato, in quanto la ricca varietàtica, orografica e geologica che la caratterizza ha consentito il diffondersi delle varie pratiche divamento ovino ...