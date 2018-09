Claudio Borghi | ' Mercati tranquilli con deficit Pil al 2 | 5% e politica credibile'

Claudio Borghi : "I rendimenti garantiti al 10% ad Autostrade? Con la scusa del debito si sono regalati tesori agli amici" : "Beh, sono stati molto generosi". Claudio Borghi , economista della Lega e presidente della commissione Bilancio della Camera, si concede un momento di sarcasmo, ma poi tira dritto: i rendimenti garantiti al 10% concessi dallo Stato ad Autostrade per l'Italia sono stati "un regalo". La Convenzione, ora pubblica in tutte le sue parti, ha scoperchiato il vaso di Pandora sui guadagni assicurati ad Aspi e Borghi a Huffpost indica e descrive ...

Claudio Borghi senza veli sul Foglio : "La mia speranza è che l'euro salti per aria" : Convintamente anti-euro, orgogliosamente anti-euro. Claudio Borghi è il consigliere finanziario di Matteo Salvini, ma anche il presidente della Commissione Bilancio della Camera, quella in cui passerà la manovra finanziaria che tutti i mercati aspettano con ansia. Borghi non teme l'effetto delle sue parole, quando afferma in un'intervista al Foglio che la sua "speranza" è che l'euro "salti per aria", perché si ...