Ciclone Mediterraneo | alluvione lampo in Tunisia | almeno 5 morti

Ciclone Mediterraneo - alluvione lampo in Tunisia : 200 mm di pioggia in poche ore - 3 morti : Piogge torrenziali hanno investito ieri diverse regioni della Tunisia, in particolare nella penisola di Capo Bon: le inondazioni hanno provocato la morte di 3 persone nella città di Nabeul. In poche ore si sono registrati oltre 200 mm di pioggia, che hanno gravemente danneggiato i raccolti, secondo quanto riferito dalle autorità tunisine. Il capo del governo ha promesso aiuti ai cittadini e agli agricoltori colpiti dalla “catastrofe ...

Allerta Meteo - Ciclone Mediterraneo ancora in forza oggi al Centro/sud ma entro domani esaurirà l’energia : Allerta Meteo – Ultima giornata di vigore del Ciclone Mediterraneo in azione da due giorni sul medio e basso Tirreno. Fortunatamente, come pure anticipato da queste pagine, il grosso delle precipitazioni da esso prodotte è stato riversato in mare. Pur tuttavia, diverse aree del Nuorese Centro orientale, ma anche dell’Ogliastra, hanno ricevuto accumuli sui 60/80 mm e, fino alle 24.00 di oggi, ne sono attesi altri 30/40 o anche oltre ...

Allerta Meteo Estofex : il Ciclone Mediterraneo rischia di provocare alluvioni lampo oggi in Sicilia : Allerta Meteo –Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per la Sicilia, valida fino alle ore 8 del 22 settembre, per alluvioni lampo. Una forte zona frontale dal Nord Atlantico sulla metà settentrionale dell’Europa prepara il terreno per una prima serie di cicloni autunnali. Una depressione viaggia in direzione est, dalle Isole Britanniche verso Svezia e Polonia e supporta il rafforzamento di un ciclone ...

Meteo - arriva il mini-Ciclone Mediterraneo : addio all'estate - temperature giù : arriva l' autunno . Il fine settimana che segnerà la fine dell'estate è alle porte, con l'autunno che avrà il suo inizio domenica 23 settembre. Le conseguenze di un mini ciclone Mediterraneo in ...

Allerta Meteo - Ciclone Mediterraneo alla massima potenza al Sud : Allerta Meteo – Si sta approfondendo proprio in queste ore il ciclone mediterraneo collocato sul medio basso Tirreno, tra la Sardegna, La Campania e la Sicilia. L’occhio del ciclone, al momento è collocato in mare aperto con nuclei perturbati ad elevato potenziale instabile che gli girano intorno. Avevamo già detto, nell’approfondimento di ieri, che gran parte delle precipitazioni si sarebbe riversata in mare, evitando, così, il peggio ...

Allerta Meteo - allarme Ciclone Mediterraneo in Sardegna : piogge torrenziali già in atto [DATI] : Allerta Meteo – E’ allarme per il ciclone Mediterraneo in formazione sul mar Tirreno: in Sardegna ha già iniziato a diluviare in modo particolarmente intenso nei settori orientali dell’isola, dove nella giornata di Mercoledì sono caduti 63mm di pioggia a Tonara, 49mm a Su Filariu, 47mm a Meana Sardo, 45mm a Cala Ginepro e Separadorgiu, 40mm a Ovodda, 36mm a Villaputzu, 33mm a Busachi e San Basilio, 31mm a Lanusei e Desulo, 30mm ...

Lo strano caso del Ciclone Mediterraneo che il 29 gennaio 2004 portò la neve fra Umbria e Toscana : Avere una situazione meteorologica simile a quella del 29 gennaio 2004 non è affatto comune in Italia. Tutti sappiamo che il Golfo Ligure, per motivi orografici e di temperatura superficiale, è uno dei luoghi più indicati al mondo per la formazione di cicloni extratropicali. Una volta formatasi una depressione può muoversi in molte direzioni, ma solitamente quelle che procedono verso sud-est si colmano rapidamente e occasionano effetti ...

Previsioni meteo - Ciclone Mediterraneo e maltempo marcato al Centro Sud : Un insidioso Ciclone Mediterraneo, con minimo non profondo e nemmeno molto esteso, ma con vorticità al suo interno decisamente significative, è in azione sul medio-basso Tirreno. Per oggi, ma per alcuni giorni, esso insisterà su quest’area, compiendo piccoli spostamenti verso le coste campane, Sardegna e Sicilia e disseminando piogge e temporali su molte aree. Allo stato attuale dei dati, è verosimile che le precipitazioni più intense e ...