Ciclismo - Mondiali 2018 : Tom Dumoulin uomo da battere nella cronometro individuale. Rohan Dennis l’unico in grado di rubargli lo scettro : Mercoledì 26 settembre andrà in scena la prova a cronometro élite maschile valida per i Mondiali 2018 di Ciclismo su strada. I professionisti della corsa contro il tempo si sfideranno su uno scenario veramente arduo e lungo oltre 52 km; sul traguardo di Innsbruck (Austria) prevarrà chi possiede grandi doti di passista con ottime abilità di scalatore allo stesso tempo. Andiamo a scoprire il percorso e le favorite della cronometro maschile ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro Under23 - Leonardo Affini a caccia del podio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali 2018 di Ciclismo: ad Innsbruck, dopo le cronometro a squadre di ieri e la cronometro individuale femminile juniores di questa mattina, oggi pomeriggio tocca alla prova individuale maschile Under23, che vedrà al via 71 atleti, tra i quali i nostri Edoardo Affini, Alexander Konychev e Matteo Sobrero. La prova si svolgerà sulla distanza di 27.7 km, con un solo intermedio dopo 18.1 km, ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Camilla Alessio d’argento - la gioia dell’azzurra : “non ero nemmeno sicura di fare questa crono” : Tutta la gioia di Camilla Alessio dopo l’argento nella cronometro individuale femminile juniores dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 2018 Camilla Alessio sprizza gioia da tutti i pori per la splendida medaglia d’argento conquistata nel mondiale della cronometro juniores. Stenta ancora a crederci. Il suo obiettivo era la Top Ten e alla fine si ritrova sul secondo gradino del podio battuta solo dall’olandese Rozemarijn ...

Ciclismo : Mondiali - Alessio d'argento : ANSA, - INNSBRUCK, AUSTRIA,, 24 SET - Comincia con una medaglia la settimana della nazionale italiana di Ciclismo impegnata nei Mondiali di Innsbruck. La padovana Camilla Alessio ha infatti ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Arriva la prima medaglia individuale azzurra : la 18enne Camilla Alessio d’argento a Innsbruck : Camilla Alessio d’argento nella cronometro individuale femminile juniores dei Mondiali di ciclismo di Innsbruck 2018 E’ iniziato lo spettacolo dei Mondiali di ciclismo 2018: dopo le cronometro a squadre femminile e maschile elite di ieri, oggi tocca ai più giovani sfidarsi per le strade austriache. Questa mattina è andata infatti in scena la cronometro individuale femminile juniores, nella quale è Arrivata la prima ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Camilla Alessio conquista l’argento nella cronometro juniores! Titolo all’olandese Rozemarijn Ammerlaan - solamente sesta Vittoria Guazzini : La 17enne Camilla Alessio vola sul percorso di Innsbruck e conquista a sorpresa la medaglia d’argento nella cronometro juniores femminile dei Mondiali di Ciclismo. La giovane veneta, al primo anno da juniores, ha realizzato una prova davvero eccezionale nei 20 km da Wattens a Innsbruck, chiudendo al secondo posto alle spalle dell’olandese Rozemarijn Ammerlaan, che conquista il Titolo. Alessio è stata la seconda atleta a prendere il via e ha ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Non siamo i favoriti ai Mondiali. Aru? Speravo che ce la facesse ma insistere era un errore” : E così ora è tutto chiaro. Ieri il ct Davide Cassani ha ufficializzato la formazione dell’Italia per i Mondiali 2018 di Ciclismo che si disputeranno domenica 30 settembre sul durissimo circuito di Innsbruck (Austria). Al via della prova iridata ci saranno otto azzurri, il nostro capitano sarà Vincenzo Nibali che nelle ultime settimane è parso in crescita di condizione dopo l’operazione alla decima vertebra toracica. Una compagine che ...

Percorso Mondiali Ciclismo 2018 : il tracciato dei professionisti ai raggi X. Salite a volontà - strappo finale al 28% : Oltre 4500 metri di dislivello e pendenze fino al 28%. Questo è ciò che dovranno affrontare i corridori nella prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). Sarà l’edizione più dura del nuovo millennio e assisteremo ad una grande lotta tra gli scalatori per la conquista della maglia iridata. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il tracciato dei professionisti, con l’analisi del Percorso ai raggi X. 258,5 km da ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro juniores femminile - Vittoria Guazzini favorita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro juniores femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Vivremo un’avvincente sfida contro il tempo per la conquistata del titolo iridato su un impegnativo percorso di 20 km da Wattens a Innsbruck. L’Italia sogna di ripetere la straordinaria doppietta dello scorso anno, quando arrivò l’oro di Elena Pirrone e l’argento di Alessia Vigilia. La punta azzurra sarà Vittoria Guazzini, ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Le dolci parole di Cassani per Aru : “fa parte della squadra anche se si è escluso” : Il commissario tecnico azzurro ha dimostrato di apprezzare il gesto di Fabio Aru, che ha deciso di non partecipare ai Mondiali di Innsbruck Una decisione sofferta ma che forse, a pensarci bene, è la migliore che Fabio Aru potesse prendere. La sua condizione fisica non gli permette di presentarsi ai Mondiali di Innsbuck con l’obiettivo di vincere, per questo motivo ha deciso di tirarsi fuori, lasciando spazio a colleghi più in forma ...

Ciclismo - Mondiali 2018 oggi : programma - orari e tv di lunedì 24 settembre. Tutti gli italiani in gara : oggi, lunedì 24 settembre, si svolgeranno le prime corse contro il tempo individuali ai Mondiali 2018 di Ciclismo, dopo aver assistito ieri alle cronosquadre maschile e femminile. Scenderanno sulle strade della 20 km Watterns a Innsbruck le atlete della categoria juniores femminile Camilla Alessio, Giorgia Bariani, Vittoria Guazzini e Matilde Vitillo; mentre nei 27,8 km con partenza e arrivo nella stessa località della prova tra le donne vedremo ...

Calendario Mondiali Ciclismo 2018 : date - programma - orari e tv di tutte le gare : Inizia la settima clou della stagione di ciclismo, con i Mondiali di Innsbruck (Austria). I migliori corridori del mondo si sfideranno sulle strade austriache per conquistare l’ambita maglia iridata. Vivremo tante sfide appassionati da qui a domenica, in cui ci sarà il gran finale con la durissima corsa dei professionisti. Il programma delle gare prevede nelle prime tre giornate le prove contro il tempo: lunedì si svolgeranno la cronometro ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Dumoulin non vince la cronometro a squadre e rilancia : “penso a mercoledì” : Tom Dumoulin commenta la medaglia d’argento rimediata dopo la cronometro maschile a squadre del campionato del mondo di Innsbruck 2018 Tom Dumoulin, campione del mondo in carica della cronometro individuale, nella prima prova di cui è stato protagonista ai campionati del mondo di Innsbruck 2018 ha rimediato una medaglia d’argento. Il ciclista olandese con il team Sunweb ha dovuto accontentarsi del secondo posto, dopo il ...

Mondiali Ciclismo : azzurri senza Aru : ANSA, - ROMA, 23 SET - Non c'è Fabio Aru nel gruppo di otto azzurri convocati da Davide Cassani per il Mondiale su strada di ciclismo in programma domenica prossima a Innsbruck. Alla vigilia del ...