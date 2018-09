Ci sono nuove accuse di molestie contro Kavanaugh

Huawei Mate 20 : queste sono le nuove quattro modalità per la camera? : sono quattro le possibili nuove modalità della camera per il prossimo Huawei Mate 20: Underwater Mode, AI Cinema, AI Zoom, e Video Bokeh.Sempre grazie al forum XDA Developers abbiamo alcune possibili interessanti novità che riguardano le modalità presenti nel software della camera del prossimo Huawei Mate 20.Secondo i ragazzi XDA l’azienda cinese potrebbe introdurre quattro nuove modalità per la camera con la nuova gamma Mate 20 (quella ...

PLAY Master e PLAY Power sono le nuove offerte di Tre a partire da 6 - 99 euro : Tre lancia due nuove offerte ricaricabili. Si tratta di PLAY Master e PLAY Power, piani che partono da 6,99 euro al mese e offrono un insieme di 1.000 minuti e, rispettivamente, 15 e 30 GB di traffico internet. Per ora sono state avvistate soltanto da alcuni utenti sull'app ufficiale Tre. L'articolo PLAY Master e PLAY Power sono le nuove offerte di Tre a partire da 6,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Come sono le nuove banconote da 100 e 200 euro : sono state presentate oggi a Francoforte e secondo la Bce offrono una maggiore protezione dalla falsificazione

Dopo aver pensionato il jack audio - sono ufficiali le nuove OnePlus Bullets V2 con connettore USB-C : Le nuove Bullets V2 con USB-C trovano l'ufficialità sul forum ufficiale. Secondo OnePlus è un atto che va oltre il semplice aggiornamento L'articolo Dopo aver pensionato il jack audio, sono ufficiali le nuove OnePlus Bullets V2 con connettore USB-C proviene da TuttoAndroid.

Mafia capitale - ora è chiaro : le nuove mafie sono mafie : Essere o non essere capaci di riconoscere le mafie, questo è il problema. Un problema avvertito acutamente soprattutto nei territori dove l’organizzazione criminale non ha il brand affermato di Cosa Nostra, Ndrangheta o Camorra, e si sviluppa adattandosi plasticamente a un differente habitat. La Corte di Appello di Roma l’ha affrontato con il processo di Mafia capitale, e nello sciogliere quel dilemma ha fornito un segnale importante alla ...

Gossip Uomini e Donne : ecco chi sono Mara Fasone e Teresa Langella - le nuove troniste : Uomini e Donne stagione 2018/2019 è ripartito con quattro nuovi tronisti che il pubblico sta cominciando a conoscere: si tratta di Luigi Mastroianni, ex fidanzato di Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi, pure lui ex corteggiatore di Sara Affi Fella e di Nilufar Addati. Per quanto riguarda i due troni ‘femminili’, le protagoniste sono Mara Fasone e Teresa Langella. Impariamo a conoscere meglio le due nuove troniste di Uomini e ...

Dopo il crollo del ponte Morandi. Senn : 'Le nuove opere sono necessarie per lo sviluppo del Paese' : Pensi che nei lavori per il tunnel del Gottardo, la più lunga galleria del mondo, in Svizzera hanno costruito delle teleferiche per il trasporto del materiale di risulta, così da evitare l'...

Cantone - nuove norme non sono panacea : ANSA, - CERNOBBIO, 8 SET - Quando le nuove norme anticorruzione "saranno approvate, va detto che nell'immediato non cambierà nulla" secondo il presidente dell'Authority anticorruzione Raffaele Cantone ...

Fiorentina - Mirallas : 'Mi sono ridotto l'ingaggio - cercavo nuove sfide' : L'esterno della Fiorentina Kevin Mirallas è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato in particolare del suo approdo a Firenze: ' Corvino mi cercò già due anni fa ma a quei tempi l'Everton aveva sparato una cifra folle e la Fiorentina era giustamente scappata. E lo ...

Crozza torna sul Nove con un personaggio inedito : “Ciao a tutti - sono Danilo Toninelli. Siamo alla ricerca di nuove mangiatoie” : Venerdì 28 settembre torna, sul Nove, Fratelli di Crozza. Il comico geNovese vestirà i panni, tra gli altri, del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. La scorsa stagione il programma ha incassato una media di 1,2 milioni di telespettatori e uno share record del 5,7%. Video Discovery Italia L'articolo Crozza torna sul Nove con un personaggio inedito: “Ciao a tutti, sono Danilo Toninelli. Siamo alla ricerca di nuove mangiatoie” ...

IndyCar - primo test per Alonso con la Andretti Motorsport : “mi sono divertito - amo provare nuove auto” : Il pilota spagnolo ha provato per la prima volta la IndyCar della Andretti Motorsport, rimanendo soddisfatto dai risultati ottenuti In attesa di tornare in pista per il Gp di Singapore, Fernando Alonso ha svolto il primo test al volante della IndyCar della scuderia Andretti Motorsport sul cirucito Barber Motorsports Park. Lo spagnolo ha guidato la stessa auto utilizzata da Carlos Muñoz nell’ultima 500 Miglia di Indianapolis, lontano ...

Quei minibus che la mattina scaricano a Cuneo gruppi di "mendicanti" non sono nuove forme di caporalato? : Il Partito Democratico cittadino, ancor più in questo clima di politica urlata, violenta, mirante solo ad accendere gli animi, far nascere e poi alimentare la paura, parlando esclusivamente alla ...