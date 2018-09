Chiuso bar a San Paolo | il cibo era conservato in bagno

Colombia - Chiuso 'Museo Pablo Escobar' : 03.44 Pablo Escobar, il defunto capo del cartello della droga Colombiana, fa parlare ancora di se'. Nella sua città, Medellin, è stato chiuso dalle autorità il museo a lui dedicato. Ufficialmente si tratta di una "chiusura temporanea fino a quando le irregolarità amministrative risconrate non saranno risolte", riportano le agenzie. Il 'Museo Pablo Escobar' è gestito da parenti dell'ex boss, in particolare dal fratello maggiore, ed è divenuto ...

Barbara D'Urso e la frecciatina a Pomeriggio 5 : «Se il tuo naso è rifatto - hai trovato Chiuso...» : Barbara D'Urso e la gaffe in diretta tv. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Nel salotto di Pomeriggio 5 oggi si è parlato di ritocchini vip e nel 'mirino' degli opinionisti della trasmissione ci ...

Barbara D'Urso e la gaffe a Pomeriggio 5 : «Se il tuo naso è rifatto - hai trovato Chiuso...». Ecco con chi ce l'ha : Barbara D'Urso e la gaffe in diretta tv. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Nel salotto di Pomeriggio 5 oggi si è parlato di ritocchini vip e nel 'mirino' degli opinionisti della trasmissione ci ...

Roma - ponte della Scafa Chiuso. Ipotesi piattaforma con le barche per collegare Ostia e Fiumicino : come nel 1974 : Un ponte di appena 200 metri in assenza del quale si è costretti a fare un “giro” di ben 35 km, sia in auto che a piedi. E’ a dir poco grottesco quanto sta accadendo in queste ore sul litorale Romano, tra Ostia e Fiumicino. Considerando che in 44 anni non è cambiato nulla, come dimostra un filmato dell’Istituto Luce risalente al giugno 1974 che documenta come l’allora sindaco di Roma, Clelio Darida, fu costretto a chiedere all’Esercito Italiano ...

Barcellona - il presidente Bartomeu agita il mercato : "Non è Chiuso". Gli intrecci : Pogba - Rabiot e... Rafinha : Il numero uno blaugrana non fa nomi, ma lascia intendere che il club tornerà sul mercato nelle prosisme due settimane

Bartomeu agita il mercato : "Non è Chiuso". Gli intrecci : Pogba - Rabiot e Rafinha : Il presidente del Barcellona non fa nomi, ma lascia intendere che i blaugrana torneranno sul mercato. Intanto Tuchel apre all'addio di Rabiot

Paola Barale - Chiuso il caso per la foto a seno nudo : “Indignata ed offesa” : Paola Barale ha pubblicato un lungo post su Instagram dove parla della chiusura del processo contro il settimanale Chi, colpevole di aver diffuso un'immagine della showgirl in topless.

Paola Barale paparazzata a seno nudo - il caso è Chiuso. Ma la showgirl non ci sta : «Mi hanno umiliata» : Circa un anno fa Paola Barale è stata paparazzata a seno nudo mentre era a casa, cosa che la fece molto infuriare decidendo di ricorrere a vie legali contro il settimanale. Qualche giorno fa...

Paola Barale e quel cartello "Chiuso" su Instagram : "Io indignata - offesa e non tutelata" : Paola Barale e quel cartello "Chiuso" Proprio negli ultimi giorni, Maurizio Costanzo era tornato a fare il nome di Paola...

Paola Barale e la foto a seno nudo - caso Chiuso : ‘Indignata e offesa’ : Un anno fa aveva suscitato le ire di Paola Barale e di Raz Degan una foto della showgirl in topless immortalata di prima mattina nella sua casa ad Ibiza. I due si erano scagliati con parole dure via social network contro il settimanale che le aveva pubblicate salvo poi ricorrere alle vie legali. Ieri a quasi un anno esatto dal fatto, è arrivata la sentenza ‘il reato non sussiste’ e Paola Barale non ci sta. In un lungo post su ...