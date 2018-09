CHIETI RAPINA IN VILLA : CONIUGI PICCHIATI A LANCIANO/ Donna con orecchio tagliato "Sembrava Arancia Meccanica" : LANCIANO, RAPINA in VILLA: CONIUGI PICCHIATI ancora sotto choc per il pestaggio subito nel proprio appartamento. La Donna con l'orecchio tagliato dice: "Ho pensato sarei morta".(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 21:03:00 GMT)

Rapina nel CHIETIno - Martelli : 'Ero convinto che ci avrebbero ammazzato' : L'intervista al chirurgo cardiovascolare aggredito con la moglie da 4 incappucciati a Carminiello a Lanciano. I coniugi sono stati tenuti in ostaggio per più di due ore -

Rapina CHIETI - il medico sequestrato in casa : “Io e mia moglie legati e picchiati. Ma non comprerò mai un’arma” : “Ero convinto che ci avrebbero ammazzato“. Carlo Martelli, il chirurgo 69enne Rapinato e sequestrato insieme alla moglie la notte tra sabato e domenica a Lanciano, vicino Chieti, ha raccontato la propria esperienza al Corriere della Sera. Martelli e Niva Bazzan sono stati legati e picchiati in casa propria, alla presenza del figlio disabile. Alla donna, i Rapinatori hanno asportato con una roncola il lobo ...

Rapina in villa - orrore nel CHIETIno Picchiato medico - tagliato lobo dell’orecchio alla moglie : In quattro picchiano un uomo e sua moglie, illeso figlio disabile. Salvini: «Faremo di tutto per arrestare i colpevoli. Non si può aver paura a casa propria»

Rapina in villa nel CHIETIno : coniugi legati. Tagliato il lobo dell’orecchio della donna : È accaduto a Carminiello di Lanciano. Una banda di quattro uomini incappucciati ha fatto irruzione intono alle 4 del mattino e per due ore ha tenuto in ostaggio una famiglia. Illeso il figlio disabile

Violenta rapina in villa a CHIETI : coppia picchiata brutalmente - illeso il figlio disabile : Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, chirurgo cardiovascolare in pensione, fondatore dell'Anffas, e la moglie Niva Bazzan alla quale i malviventi hanno tagliato il lobo dell'orecchio destro - E' ...

Tagliato l'orecchio a una donna durante una rapina a CHIETI : Drammatica rapina in una villa vicino a Lanciano, in provincia di Chieti: quattro uomini incappucciati hanno fatto irruzione alle 4 del mattino nell'abitazione di un chirurgo in pensione e hanno Tagliato il lobo dell'orecchio alla moglie per farsi consegnare Bancomat e carte di credito con i relativi codici. Illeso il figlio disabile: la sua camera è stata messa a soqquadro ma lui non è stato picchiato. La ...

Tagliato l'orecchio a una donna durante una rapina a CHIETI : Drammatica rapina in una villa vicino a Lanciano, in provincia di Chieti: quattro uomini incappucciati hanno fatto irruzione alle 4 del mattino nell'abitazione di un chirurgo in pensione e hanno ...

Rapina in villa nel CHIETIno : coniugi legati. Mutilata la donna : È accaduto a Carminiello di Lanciano. Una banda di quattro uomini incappucciati ha fatto irruzione intono alle 4 del mattino e per due ore ha tenuto in ostaggio una famiglia. Illeso il figlio disabile

CHIETI - coppia rapinata nella propria villa : tagliato lobo dell'orecchio alla moglie : Rapina cruenta nella notte tra sabato e domenica in una villa in località Carminiello di Lanciano , Chieti, . Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, fondatore dell' associazione Anffas, e la moglie ...

CHIETI - rapina in villa : coppia massacrata - lobo tagliato alla donna/ Ultime notizie - terrore a Lanciano : Chieti, rapina in villa: coppia massacrata, lobo tagliato alla donna. Ultime notizie, terrore a Lanciano questa notte per due coniugi anziani: picchiati, legati e torturati(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:50:00 GMT)

CHIETI - coppia legata e picchiata dai rapinatori davanti al figlio disabile. Tagliato il lobo alla moglie : Marito e moglie legati, rapinati e picchiati, costretti a consegnare bancomat e carte di credito. Non solo: alla donna i rapinatori, quattro uomini incappucciati, hanno reciso il lobo dell’orecchio destro. “Risparmiato”, invece, il figlio disabile della coppia. la cui stanza è stata messa a soqquadro. È successo tutto la scorsa notte, intorno alle 4, in una villa di Lanciano, in provincia di Chieti. Le vittime sono Carlo ...

Rapina in villa nel CHIETIno - tagliato lobo dell'orecchio a una donna - : Quattro malviventi hanno fatto irruzione nell'abitazione di un 69enne chirurgo in pensione e di sua moglie. I due sono stati legati e picchiati: sono riusciti a liberarsi dopo due ore. Illeso il ...

CHIETI - coppia rapinata nella propria villa : tagliato lobo a moglie : Rapina cruenta nella notte tra sabato e domenica in una villa in località Carminiello di Lanciano, Chieti,. Le vittime sono Carlo Martelli, 69 anni, fondatore dell' associazione Anffas, e la moglie ...