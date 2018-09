Chiara e Filippo | storia d’amore di una coppia «imperfetta»

vanityfair

(Di lunedì 24 settembre 2018) Non è un ricettario perché ce ne sono troppi, dice, e le ricette ora si guardano su internet, ma è un libro che da tanto volevano fare. «Anche per raccontare la nostra, quella di unanormale che non è perfetta e mai lo sarà, ma forse proprio per questa imperfezione è unain ci si può ritrovare». Poi le ricette nel libro ci sono, quelle disenza dosi, perché la ricetta è un racconto e la cucina emozione, e quelle dicon ingredienti e preparazione, perché in cucina la tecnica è importante. Prima di tutto però, quella del libro Ma tu come la fai la caponata?, firmato daMaci eLa Mantia in uscita a ottobre per Harpers Collins, è una verad’amore, un romanzo a due voci a cui ci si appassiona e vuoi sapere come va a finire. Un incontro che se dovesse raccontare di come si trova l’amore, la morale sarebbe: «segui ...