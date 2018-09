Chi è James | il figlio segreto di Giucas Casella

JAMES DYSON ‘LANCIA’ LE AUTO ELETTRICHE/ L'uomo dell'aspirapolvere : "RisChio tutto il mio patrimonio" : JAMES DYSON lancia le AUTO ELETTRICHE: L'uomo dell'aspirapolvere si lancia in una nuova sfida e rischia personalmente. Se dovesse fallire perderebbe tutto il suo patrimonio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:00:00 GMT)

Il ritorno di James Burton la storica Chitarra di Elvis : E più recentemente Olivieri ha lavorato regolarmente con Bobby Soloinsieme; è apparso con lui in numerosi spettacoli in Europa, Canada e Usa e in tv.

NBA – Draymond Green esalta LeBron James : “è il migliore al mondo e dovrebbe dirlo Chiaramente” : Draymond Green ha esaltato le qualità di LeBron James, invitandolo a dire a chiare lettere di essere il ‘il migliore al mondo’ Nonostante in campo siano avversari e non usino di certo i guanti, particolarmente durante le ultime 4 edizioni delle NBA Finals, LeBron James e Draymond Green hanno un grande rispetto l’uno dell’altro. Da un’estratto del talk show “The Shop”, la stella degli Warriors ha esaltato il ...

Kate Middleton - la cicatrice sulla testa svelata dai paparazzi preoccupa i sudditi : i Chiarimenti di St. James Palace : Kate Middlton, alias la duchessa di Cambridge e consorte dell'erede al trono inglee principe William Mounbatten Windsor, è da qualche giorno al centro della cronaca internazionale a causa di una lunga cicatrice sulla testa - ben celata dietro i capelli fino ad oggi -, ma che è stata svelata dall'occhio indiscreto dei paparazzi inglesi, facendo preoccupare ...

Aston Martin riprodurrà l'iconica DB5 di James Bond per poChi fortunati : Aston Martin ed EON Productions costruiranno 25 esemplari della DB5 del '64 resa celebre dai film di James Bond. Fedele in...

Da scelto a Prescelto : la lezione di LeBron James in un tatuaggio sulla sChiena [FOTO] : LeBron James posta una foto su Instagram nella quale mostra lo splendido tatuaggio sulle sue spalle: ‘Chosen 1’, il Prescelto, l’onere e l’onore più grande della sua carriera Entrare in NBA con le stigmate del fenomeno, perdere, vincere, lottare sempre e comunque. Guadagnarsi il rispetto e la corona da Re e un soprannome che lo accompagnerà per tutta la sua carriera: “The Chosen One“, il ...

Mercato NBA – Retroscena Ben Simmons su LeBron James : “ho provato a portarlo ai Sixers - ma aveva le idee Chiare…” : Ben Simmons ha svelato un particolare Retroscena di Mercato NBA riguardante LeBron James: la stella dei Sixers ha provato a portare il ‘Re’ a Philadelphia, ma LBJ aveva già deciso La nuova destinazione di LeBron James è stata l’argomento principale dell’estate NBA. Il ‘Re’ ha monopolizzato la prima parte del Mercato NBA, rendendo nota la volontà di lasciare i Cleveland Cavaliers per trasferirsi in una ...

In panChina come sul set! Novità su Space Jam 2 : LeBron James versione ‘sceneggiatore’ - dovrà approvare il copione : Ultime news su Space Jam 2 in arrivo: il copione del sequel del famoso film sarà visionato da LeBron James, principale protagonista, che dovrà dare la sua approvazione Seduto sulla panchina dei Cleveland Cavaliers c’era Tyronn Lue, ma si diceva che il vero allenatore fosse LeBron James. Verità? Forse, vista la grande personalità del numero 23 non sarebbe poi così difficile da credere. Così come non sarebbe difficile da credere che ...

Caso LeBron-Donald Trump - la First Lady Melania si sChiera con James : “grande impegno nel sociale - lo sostengo” : Dopo l’attacco social di Donal Trump a LeBron James, arriva l’intervento della First Lady, Melania Trump, che appoggia a sorpresa il cestista NBA Nei giorni scorsi, Donald Trump si era reso protagonista di un duro attacco social ai danni di LeBron James. Tramite un messaggio su Twitter, il Presidente degli Stati Uniti ha lanciato una tagliente frecciatina al numero 23 dei Cavs, protagonista in passato di diverse critiche ...

Trump insulta LeBron James - Melania va contro il marito e si sChiera con la star dell’Nba : Solo poche ore dopo il botta e risposta tra il presidente Usa Donald Trump e la star dell’Nba LeBron James che ha scatenato il web, anche la First Lady Melania è intervenuta sulla questione. E ha dato ragione al cestista, schierandosi contro il marito: “Sta facendo cose molto buone nella sua comunità e a sostegno delle future generazioni” ha fatto sapere tramite la portavoce ufficiale della Casa Bianca, Stephanie Grisham. La ...

Usa - Melania Trump contro il marito : si sChiera con Lebron James : Lebron James fa "litigare" Donald e Melania Trump. Dopo il tweet di fuoco del tycoon che ha definito "poco intelligente" la star del basket Usa, la first lady ha fatto sapere di sostenere l'atleta, ...

St. James's Place - quotazioni in picChiata a Londra : A picco St. James's Place , che presenta un pessimo -3,3%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di St. James's ...

LeBron James - prime parole da Laker : 'Sono in una franChigia storica - vi sorprenderemo' : L'apertura della sua " I Promise School " e la lunga intervista rilasciata a Rachel Nichols di ESPN sono diventate il momento giusto per le sue prime parole ufficiali da giocatore dei Los Angeles ...

Il comunicato degli attori di “Guardiani della Galassia” a sostegno di James Gunn - licenziato per alcuni suoi vecChi tweet : Il 30 luglio i principali attori dei due film Marvel Guardiani della Galassia hanno pubblicato un comunicato in difesa di James Gunn, il regista dei primi due film, licenziato dalla Disney (che controlla la Marvel) a causa di alcuni suoi vecchi tweet The post Il comunicato degli attori di “Guardiani della Galassia” a sostegno di James Gunn, licenziato per alcuni suoi vecchi tweet appeared first on Il Post.