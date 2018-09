Chi è Giuliana Alinei? La tifosa del Napoli che ha fatto emozionare tutti con la sua

sportfair

(Di lunedì 24 settembre 2018) Ecco chi è, laazzurra diventata virale grazie alla sua commovente esultanza ai gol degli azzurri in Torino-Durante la partita fra Torino e, valida per la 5ª giornata di Serie A, le telecamere di Dazn hanno immortalato una particolaredel, intenta ad esultare, pazza di gioia, ai gol dei suoi beniamini. L’immagine hain poco tempo il giro dei social, divenendo un simbolo di amore per il calcio e vera passione per la propria maglia, non solo quella del, visto che in quella ragazza si può rispecchiare qualsiasi vero tifoso, di qualunque squadra. La ragazza in questione si chiama, è napoletana ma vive a Grenoble (Francia) con la sua famiglia. Ieri era allo Stadio San Paolo con il papà, per assistere alla partita del, squadra della quale è tifosissima! Visualizza questo post ...