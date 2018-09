Che tempo che fa | Francesco Totti sul fairplay del figlio Cristian | “Io avrei segnato

Francesco Totti a Che tempo che fa : “Mentre preparavo il mio discorso di saluto ai tifosi non smettevo di piangere” : Il grande Francesco Totti ospite questa sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 1, ha commento le bellissime immagini del giorno del suo saluto ai tifosi all’Olimpico: “Sapevo sarebbe stato un giorno diverso dai 25 anni da calciatore che ho avuto, ero consapevole che fosse la fine di una carriera che ho voluto terminare a Roma con un’unica maglia”. La leggenda mondiale del calcio ha poi continuato: “Con Ilary abbiamo iniziato a ...

Che Fuori Tempo Che Fa 2018-2019 - prima puntata in diretta : Che Fuori Tempo Che Fa torna nella seconda serata di Rai 1 per la sua seconda stagione consecutiva: l'anno scorso il debutto, questa volta la conferma. La formula resta identica, nella forma e negli ospiti fissi che tornano a fare da spalla a Fabio Fazio. Che Fuori Tempo Che Fa, ospiti 24 settembre 2018 Confermata anche la copertina di apertura di Maurizio Crozza, che inaugura la sua stagione tv proprio su Rai 1 in attesa del ritorno sul ...

Anticipazioni Che fuori tempo Che fa - ospiti di lunedì 24 settembre : Tutto pronto per la nuova edizione di Che fuori tempo che fa, il programma del lunedì sera di Rai 1: ospiti ed Anticipazioni di lunedì 24 settembre Torna lunedì sera l’appuntamento con il tavolo di Che fuori tempo che fa, lo spin-off di “Che tempo che fa” con l’ultima imperdibile puntata. Confermato alla guida del programma Fabio Fazio con la complicità di Max Pezzali. Scopriamo le Anticipazioni e i protagonisti della puntata di lunedì 24 ...

Gasparri contro Cottarelli a Che tempo che fa : "Viene pagato dalla Rai?" : Parte Che tempo che fa e scatta subito la prima polemica. A generarla è Maurizio Gasparri, che se la prende con l’ospitata di Carlo Cottarelli.Una presenza fissa quella dell’economista, che ha aperto la nuova stagione del programma domenicale di Raiuno (QUI la diretta della prima puntata) scatenando le perplessità dell’ex Ministro delle Comunicazioni: “Ma Fabio Fazio paga Cottarelli per averlo a Che tempo che fa? Che dice la Rai? Ha ...

“Che tempo che fa” – Prima puntata del 23 settembre 2018 – Francesco Totti tra gli ospiti. : Che tempo che fa torna su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Prima puntata del 23 settembre 2018 – Francesco Totti tra gli ospiti. sembra essere il ...

Roma - Totti a "Che tempo che fa" : aneddoti - ricordi e un regalo da Venditti : Francesco Totti simbolo di un calcio che non esiste più e Francesco Totti dirigente: stasera lo storico capitano della Roma è andato da Fabio Fazio, su Rai Uno, a presentare il suo libro, che uscirà ...

Che tempo che Fa 2018-19 - prima puntata : Il Tavolo : [live_placement] Che Tempo che Fa 2018-19, anticipazioni prima puntata Che Tempo che Fa riparte questa sera, 23 settembre 2018, nel prime time domenicale di Rai 1. Stessa collocazione dello scorso anno, stesso studio e stesso cast, con Luciana Littizzetto che mantiene il suo blocco di 20 minuti e Filippa Lagerback ormai in Bossari che introduce gli ospiti. New entry nel cast fisso il professor Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio ...

Che tempo che Fa 2018-19 - prima puntata : Amore e Capoeira : [live_placement] Che Tempo che Fa 2018-19, anticipazioni prima puntata Che Tempo che Fa riparte questa sera, 23 settembre 2018, nel prime time domenicale di Rai 1. Stessa collocazione dello scorso anno, stesso studio e stesso cast, con Luciana Littizzetto che mantiene il suo blocco di 20 minuti e Filippa Lagerback ormai in Bossari che introduce gli ospiti. New entry nel cast fisso il professor Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio ...

GIUSY FERRERI E TAKAGI & KETRA/ Il triplo disco di platino per Amore e Capoeira (Che tempo che fa) : GIUSY FERRERI e TAKAGI & KETRA saranno gli ospiti musicali della prima puntata di Che tempo che fa. Il trio ha conquistato tutte le classifiche con la hit estiva "Amore e Capoeira".(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 23:07:00 GMT)

Che tempo che Fa 2018-19 - prima puntata : Luciana Littizzetto : [live_placement] Che Tempo che Fa 2018-19, anticipazioni prima puntata Che Tempo che Fa riparte questa sera, 23 settembre 2018, nel prime time domenicale di Rai 1. Stessa collocazione dello scorso anno, stesso studio e stesso cast, con Luciana Littizzetto che mantiene il suo blocco di 20 minuti e Filippa Lagerback ormai in Bossari che introduce gli ospiti. New entry nel cast fisso il professor Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio ...

Maltempo - in arrivo freddo e raffiChe di vento/ Ultime notizie : allerta gialla in quattro regioni : Maltempo, allerta gialla in quattro regioni: in arrivo freddo e raffiche di vento. Le Ultime notizie: domani raffiche e temperature in calo in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:43:00 GMT)

Che tempo CHE FA 2018/ Anticipazioni e ospiti : l'appello di Luciana Littizzetto #chemaritochefa : Che TEMPO che fa, Anticipazioni e ospiti 23 settembre: Fabio Fazio torna su Raiuno e comincia la nuova stagione con Francesco Totti e la senatrice a vita Liliana Segre.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:39:00 GMT)

Francesco Totti show a Che tempo Che Fa da Fazio : «Io imperatore di Roma? Così me metti l'ansia...» : «Io un imperatore? Così me metti l'ansia». Un vero e proprio show quello di Francesco Totti a Che Tempo Che Fa in onda stasera su Rai Uno. Ospite di Fabio Fazio, l'ex...

LILIANA SEGRE/ Espulsa dalla scuola dopo le leggi razziali tra l'indifferenza (Che tempo che fa) : LILIANA SEGRE, sopravvissuta dell'Olocausto e dallo scorso gennaio senatrice a vita, sarà tra gli ospiti della prima puntata di Che tempo che fa, in onda questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 22:21:00 GMT)