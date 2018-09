Catturare Mewtwo in Pokémon GO è più difficile | diminuito tasso cattura

optimaitalia

: Catturare Mewtwo in #PokémonGO è più difficile: diminuito tasso cattura - OptiMagazine : Catturare Mewtwo in #PokémonGO è più difficile: diminuito tasso cattura - jacopowoty : Alla mia veneranda età sto andando a catturare Mewtwo - RealLatoOpposto : Comunque a 22 anni tra un mese 23 sono appena riuscito a catturare Mewtwo e sono la persona più felice al mondo -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Dopo i recenti problemi ai server di giocoGO sta per ricevere un'altra novità piuttosto importante. Come ricorderanno i giocatori diGO, l'azienda Niantic aveva annunciato in precedenza l'arrivo diai Raid di tipo normale, spostandolo dunque dai più impegnativi Raid EX. L'aggiornamento ha portato con sé ulteriori novità, come le uova da 7 km pronte a ospitare nuovi.Proprio a causa della transizione dai Raid EX ai Raid normali, sembra proprio chesia destinato ad essere piùda. La casa produttrice in questi giorni ha svelato ildidel leggendario di tipi Psichico, scatenando la curiosità dei giocatori nel volerlo. In particolare, ricordiamo che ildiai tempi dei Raid EX era del 9%, con l'aggravante però di essere reperibile solo nei Raid EX, molto più difficili da raggiungere. Niantic ...