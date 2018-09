Cattelan | ' Sono pronto a stupirvi con Andrea Bocelli sui pattini a rotelle'

Alessandro Cattelan in un’intervista guarda con preoccupazione al mondo di oggi - in cui sono gli smartphone ad avere un ruolo predominante : Più padre che amico. Alessandro Cattelan parla del rapporto con le figlie. A breve di nuovo in onda con E poi c’è Cattelan, Alessandro Cattelan, 38enne volto di punta Sky, ha affrontato il delicato tema del bullismo scolastico con IlSussidario. Padre di Nina e Olivia, nate 6 e 2 anni fa dal rapporto con la moglie Ludovica Sauer, Alessandro guarda con preoccupazione alla mondo di oggi, in cui sono gli smartphone ad avere un ...