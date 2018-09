Cassa integrazione | perché migliaia di lavoratori resteranno senza tutele

Stop Cassa integrazione - 140mila a rischio Di Maio : colpa del Pd - noi abbiamo cuore : I sindacati chiedono un incontro urgente con il governo: stanno per scadere le possibilità di ricorso ad ammortizzatori sociali per le fabbriche colpite da crisi aziendali

Scade Cassa integrazione - "migliaia di lavoratori a rischio" : "Migliaia di lavoratrici e lavoratori a fine settembre si ritroveranno disoccupati poiché scadranno gli ammortizzatori sociali '. È quanto dichiara la segretaria confederale della Cgil Tania ...

Scade la Cassa integrazione - a rischio 140mila posti di lavoro in tutta Italia : Torino - Appeso al 'decreto Urgenze' non c'è solo la questione del ponte Morandi e la drammatica emergenza di Genova, ma c'è pure il destino di 140mila lavoratori che a partire da oggi resteranno ...

Scade la Cassa integrazione : a rischio 140 mila posti di lavoro : Appeso al 'decreto urgenze' non c'è solo la questione del ponte Morandi e la drammatica emergenza di Genova, ma c'è pure il destino di 140mila lavoratori che a partire da oggi resteranno senza ...

Scade la Cassa integrazione : a rischio 140 mila posti di lavoro : Appeso al «decreto urgenze» non c’è solo la questione del ponte Morandi e la drammatica emergenza di Genova, ma c’è pure il destino di 140mila lavoratori che a partire da oggi resteranno senza ammortizzatori sociali. Perderanno ogni sussidio e di fronte a loro avranno una sola drammatica prospettiva: il licenziamento. A partire da oggi, a tre anni ...

I furbetti dell’Ilva : meglio restare in Cassa integrazione che farsi assumere da ArcelorMittal : Non ci sono ancora numeri al riguardo ma nell'Ilva di Taranto a molti interesserebbe restare dipendenti dell'amministrazione straordinaria anziché essere iscritti a libro paga della nuova proprietà. Lo ammettono, riservatamente, anche i sindacalisti. Ecco perché...

I furbetti dell’Ilva : meglio restare in Cassa integrazione che farsi assumere da ArcelorMittal : Non ci sono ancora numeri al riguardo ma nell'Ilva di Taranto a molti interesserebbe restare dipendenti dell'amministrazione straordinaria anziché essere iscritti a libro paga della nuova proprietà. L'ammettono, riservatamente, anche i sindacalisti...

Dopo gli scioperi di Pasqua - firmato oggi l 'accordo per la Cassa integrazione in Sogefi : firmato in Regione stamattina, venerdì 21 settembre, l'accordo sindacale sulla cassa integrazione a rotazione per un anno alla Sogefi di Sant'Antonino: un'intesa che mette definitivamente fine alle ...

Istat : Ad agosto 11 - 2 mln ore di Cassa integrazione - -43% su anno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

[L'analisi] Il vice premier Di Maio rintroduce la Cassa integrazione straordinaria e salva i lavoratori. Altro che Jobs Act : Poi ad agosto hanno inaugurato un presidio , dove la visita a sorpresa di Gordon Summers in arte Sting, ha portato questa storia alla ribalta sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Sting, ...

Come funziona la Cassa integrazione in caso di delocalizzazione : Operaio al lavoro (Pixabay) Ritorna la cassa integrazione per cessazione. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, Luigi di Maio, in visita allo stabilimento Tagina di Gualdo Tadino, un’azienda di ceramiche di cui è stata scongiurata la chiusura. Di Maio ha spiegato che nel consiglio dei ministri chiamato ad approvare il decreto con il piano straordinario per Genova e la ricostruzione del viadotto Morandi ...

Cos'è la Cassa integrazione per cessazione : Arriva al Consiglio dei ministri il 'decreto urgenza', con cui Di Maio vuole reintrodurre questo ammortizzatore sociale...

Di Maio : "Oggi in Cdm la Cassa integrazione per cessazione" : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio questa mattina è stato a Gualdo Tadino, in Umbria per far visita ai lavoratori della Tagina, un'azienda che si occupa di ceramiche e che è in crisi. Durante la sua visita ha parlato anche di quello che lo aspetta oggi in Consiglio dei Ministri, ossia la discussione del "decreto urgenza" con cui sarà ricostituita la cassa integrazione per cessazione.Il vicepremier infatti ha ...

Meno posti di lavoro - più Cassa integrazione e aziende che non investono : si va verso crescita zero? : L'indicatore anticipatore si stabilizza sui livelli del mese precedente, suggerendo il mantenimento degli attuali ritmi di crescita dell'economia" La crescita dell'economia italiana è stata sostenuta ...