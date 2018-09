Caso Sara Affi Fella | Pietro Tartaglione contro Nicola Panico | Sei la vergogna del

Uomini e Donne - Caso Sara Affi Fella : Nicola Panico e Vittorio Parigini litigano sui social : E' una vera bufera a tutti gli effetti quella che si sta consumando attorno a Sara Affi Fella. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nelle ultime ore è stata smascherata dalla redazione del programma per aver raggirato il suo trono, incontrandosi di nascosto con il suo ex fidanzato, Nicola Panico. Quest'ultimo ha coinvolto Sara in un'altra polemica che la riguarda.Come sappiamo, la ragazza è stata legata a Luigi Mastroianni (ora tronista) ...

Uomini e Donne - Caso Sara Affi Fella : il pensiero di Selvaggia Roma - Stefano Monte - Eugenio Colombo : Il caso Sara Affi Fella, in queste ore, dopo la pubblicazione del video in cui la redazione di 'Uomini e Donne' smaschera il 'piano diabolico' dell'influencer napoletana alla ricerca di popolarità e guadagno facile scegliendo Luigi Mastroianni ma, di fatto, restando con l'ex storico Nicola Panico, con la complicità dei genitori, si arricchisce di nuove 'voci'.prosegui la letturaUomini e Donne, caso Sara Affi Fella: il pensiero di ...

Caso 49 milioni e sequestri - Lega a un passo dall'accordo con la Procura : così sarà salvata una parte dei conti : E a breve, se tutto va come deve andare, l'intesa sarà resa pubblica e sancirà la pace 'politica' tra Lega e pubblici ministeri sull'affaire 49 milioni.

Caso Giarrusso - Fioramonti precisa : l'ex Iena non sarà 'controllore' di concorsi : La vicenda dell'ex Dino Giarrusso , ex Iena candidatosi senza successo con M5S alle politiche del 4 marzo, transitato nello staff della Lombardi per finire poi in quello del ministro dell'Istruzione ...

Caso Orban - Juncker : 'L'Europa resti tollerante - non sarà mai una fortezza' : "L'Europa deve restare un continente di apertura e tolleranza, non sarà mai una fortezza in un mondo che soffre ma resterà multilaterale". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, schierandosi contro "i nazionalismi che cercano capri espiatori". Alla Plenaria del ...

Sky Spy : il Caso Ocon è un allarme per tutta la Formula 1. Sarà spettatore nel 2019? : Il ritiro di Fernando Alonso, l'ormai certa promozione di Charles Leclerc in Ferrari e il passaggio a sorpresa di Daniel Ricciardo in Renault, hanno monopolizzato i riflettori dei media nelle ultime ...

Caso Sarah Scazzi - Sabrina Misseri potrebbe uscire dal carcere grazie alla Corte Europea : L'indiscrezione a Pomeriggio 5. I legali di Sabrina e Cosima avrebbero fatto ricorso alla Corte Europea. E proprio la Corte Europea avrebbe giudicato ammissibile il ricorso, perché "ci potrebbe essere qualcosa da rivedere nei tre gradi di giudizio"Continua a leggere

US Open 2018 : Mohamed Lahyani non sarà sanzionato per il Caso del dialogo con Nick Kyrgios : Molto rumore per nulla. Si chiude senza sanzioni la vicenda che ha coinvolto, nella giornata di ieri, il celebre giudice di sedia svedese Mohamed Lahyani e l’australiano Nick Kyrgios durante il match di secondo turno degli US Open che opponeva quest’ultimo al francese Pierre-Hugues Herbert. Il comunicato emesso dal torneo, in particolare, recita quanto segue: “Dopo una globale osservazione condotta dagli ufficiali di gara degli ...

Salvini - Caso Diciotti : nuove accuse/ Ultime notizie - Giorgetti : “Lui e il magistrato saranno contenti...” : Diciotti, nuove accuse per Salvini in 50 pagine: la relazione non spaventa il ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:28:00 GMT)

Caso Diciotti - i migranti saranno trasferiti in un centro di Ariccia : Caso Diciotti, i migranti saranno trasferiti in un centro di Ariccia Il sottosegretario Cei fa sapere che i migranti presi in carico dalla Chiesa saranno accolti dalla cooperativa Auxilium, prima di essere spostati in altre diocesi. Intanto, il sindaco di Messina polemizza su Facebook: “Messinesi nelle baracche e migranti negli ...

Sbk – ‘Caso Melandri-Ducati’ - Ciabatti spera ancora in un futuro insieme : “sarà difficile - ma a noi piace!” : Paolo Ciabatti, l’ingaggio di Bautista per la Superbike e l’addio a Marco Melandri: le parole del direttore sportivo Ducati Ieri l’annuncio ufficiale: Alvaro Bautista sarà un pilota Ducati in Superbike a partire dalla prossima stagione. Durante la conferenza stampa piloti del Gp della Gran Bretagna, a Silverstone, lo spagnolo ha spiegato di non avere più un posto in MotoGp e quindi di aver deciso di cambiare ...

Usa al Cremlino : ci saranno nuove sanzioni per il Caso Skripal - : Washington ha comunicato a Mosca di intender imporre nuove sanzioni a causa dell'incidente a Salisbury. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Le nuove misure restrittive entrano ...

Caso Martina Rossi - di nuovo in aula : saranno verbalizzate le parole dei testimoni danesi? : Udienza straordinaria questa mattina per il Caso Martina Rossi, la studentessa ligure ha perso la vita nell'agosto del 2011 a Palma di Maiorca precipitando dal balcone di una camera dell'albergo Santa ...