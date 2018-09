Camera | Da M5s proposta per stretta su modelle troppo magre nelle sfilate e campagne

Tagli alle pensioni d'oro anche per i sindacalisti. Depositata la legge M5S-Lega alla Camera : "Rimediare alla disparità di trattamento" in favore degli assegni previdenziali per i lavoratori delle organizzazioni sindacali. E' quanto prevede un articolo della proposta di legge M5S-Lega sulle pensioni d'oro Depositata oggi in commissione Lavoro alla Camera. Il testo "mira a riportare ad un regime di equità l'applicazione del calcolo della base imponibile a fini pensionistici, attualmente più favorevole ai lavoratori ...

Ponte Morandi : in Aula Camera M5s con fiori all’occhiello : Roma, 14 set. (AdnKronos) – fiori all’occhiello, oggi in Aula a Montecitorio, per i deputati M5S a un mese dal crollo del Ponte Morandi a Genova. Mentre il premier Giuseppe Conte arriverà oggi nella città ligure per commemorare le vittime e incontrare i rappresentanti degli enti locali, i parlamentari grillini alla Camera -alle prese con il milleproroghe e l’ostruzionismo dei dem- ricordano le 43 vittime indossando un ...

Milleproroghe - Governo Lega-M5s pone la fiducia/ Pd occupa Camera - ultime notizie : strappo su scuola e precari : Milleproroghe 2018, la prima fiducia del Governo Lega-M5s: ultime notizie, deputati Pd occupano l'aula della Camera per iter "eversivo e non corretto". Cosa contiene il decreto?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:20:00 GMT)

Milleproroghe - il governo mette la fiducia alla Camera : è la prima volta per l’esecutivo Lega-M5s : prima fiducia per il governo M5S-Lega, posta alla Camera dal ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro a nome dell’esecutivo, sul decreto Milleproroghe. Il provvedimento scade il 23 settembre e deve tornare al Senato per la terza lettura. L'articolo Milleproroghe, il governo mette la fiducia alla Camera: è la prima volta per l’esecutivo Lega-M5s proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crollo ponte a Genova : ok della Camera a risoluzione M5s-Lega : L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione presentata da M5s e Lega sulle comunicazioni del governo relative al Crollo del ponte Morandi. Il dispositivo è stato approvato con 296 sì, 129 no e 98 ...

Scontro Fico-Salvini - Buffagni (M5S) : “Al posto del Presidente della Camera avrei fatto una telefonata prima dell’uscita pubblica” : Stefano Buffagni (M5S) collegato con la trasmissione InOnda (La7) commenta le dichiarazioni del Presidente Roberto Fico sul caso della nave Diciotti: “Credo che Roberto Fico abbia la libertà in questo Paese, in quanto terza carica dello Stato, di dire ciò che pensa. Io forse avrei fatto una telefonata prima di fare l’uscita pubblica, però ognuno fa quello che ritiene” L'articolo Scontro Fico-Salvini, Buffagni ...

M5s - la follia della deputata Carmen Di Lauro : chiede a Roberto Fico una stanza per lo yoga alla Camera : ... d' Europa, e del Pianeta, in modo più consapevole, e ad applicare questa consapevolezza alle dinamiche concrete della politica'. Deliri solitari? Macché: ai seminari della Nesci, finora ne ha ...

Governo : presidente Camera Fico a 'la Repubblica' - il M5S è diverso da Salvini : Roma, 08 ago 09:39 - , Agenzia Nova, - Il presidente della Camera, Roberto Fico , M5S, , in una intervista a "la Repubblica" si sofferma sugli ultimi fatti di cronaca: 16 braccianti di colore morti in pochi giorni in Puglia. Un altro ucciso due mesi fa in Calabria. Ghetti e disumanizzazione dei migranti. E spiega cosa deve fare la politica: "Nella scorsa ...

Banche - M5s chiede nuova biCamerale : ANSA, - ROMA, 7 AGO - Il Movimento 5 Stelle chiede che sia istituita una nuova commissione d'inchiesta sulle Banche. E' stato depositato al Senato un disegno di legge a firma di tutti i senatori del ...

Camera - Dall’Osso (M5s) alle opposizioni : “Andatevene affan…”. E Baldelli (FI) perde la testa e urla contro Fico : “Per tanto tempo non ci avete cagato di striscio… E ora che c’è un po’ di attenzione avete da criticare? Ma andatevene affanculo…”. In Aula, a Montecitorio, è in corso l’esame del dl sul riordino dei ministeri. Ad accendere il dibattito è lo sfogo del deputato grillino Matteo Dall’Osso, affetto da sclerosi multipla, che sbotta così quando la discussione verte sull’introduzione del dicastero per la ...

Ilva - scontro M5S-Camera di Commercio a Taranto : Alla vigilia del vertice sull'Ilva convocato per lunedì mattina al Mise dal ministro Luigi Di Maio tra Arcelor Mittal e sindacati per discutere di occupazione, il problema dell'acciaieria ma, ...

Mura - il deputato «velista» espulso dal M5S lascia la Camera : «Chiedo i danni» E Di Maio : gli faccio causa io : Il parlamentare sardo, cacciato dal movimento per le troppe assenze da Montecitorio, ha deciso di dimettersi. «Torno cittadino comune. Ora chiederò i danni»