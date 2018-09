Calo per l' indice delle aziende sanitarie | -0 | 97%

Borse in Calo per effetto dazi. Petrolio a 80 dollari - ai massimi dal 2014 : Le Borse europee aprono la settimana con segno negativo a poche ore dall'entrata in vigore dei nuovi dazi Usa su 200 miliardi di dollari di importazioni di cinesi. Vendite sui titoli di Stato italiani...

Meteo Trentino Alto Adige : forti raffiche di vento e temperature in Calo : La tempesta che ha colpito vaste aree dell’Europa ha determinato nella notte un abbassamento delle temperature anche in Trentino Alto Adige: registrate a valle raffiche di vento fino a 70 km/h (68 km/h a Vipiteno e 62 km/h a Salorno) mentre in montagna si registrano anche a 110 km/h. Nel corso della giornata – spiega il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin – le temperature saliranno, ma di poco: il fresco permarrà anche ...

Oroscopo 24 settembre : Leone in recupero nei sentimenti - Vergine giornata di Calo : Ultima settimana del mese di settembre che prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 24 settembre 2018, con amore, lavoro e salute protagonisti di questa prima giornata della settimana. Ariete: in amore chi vive una storia importante potrebbe essere pronto a fare un passo decisivo, Questo è un momento di forza. Per il lavoro quest'ultima fase del mese sembra la migliore, c'è in arrivo qualcosa di ...

Meteo : in Lombardia persiste bel tempo - ma con temperature in Calo : Milano, 22 set. (AdnKronos) - Lungo il bordo orientale di un vasto anticiclone, con massimi sulla penisola Iberica, scorrono tese correnti nordoccidentali che, valicando l'arco Alpino, si presentano secche e asciutte sulla Lombardia. Fino a martedì, dunque, sulla regione non sono attese precipitazio

Meteo : in Lombardia persiste bel tempo - ma con temperature in Calo : Milano, 22 set. (AdnKronos) – Lungo il bordo orientale di un vasto anticiclone, con massimi sulla penisola Iberica, scorrono tese correnti nordoccidentali che, valicando l’arco Alpino, si presentano secche e asciutte sulla Lombardia. Fino a martedì, dunque, sulla regione non sono attese precipitazioni degne di nota, mentre le temperature andranno verso una graduale e costante diminuzione. Queste le previsioni Meteo contenute ...

Previsioni Meteo Lombardia : persiste il bel tempo - temperature in Calo : “Lungo il bordo orientale di un vasto anticiclone con massimi sulla penisola Iberica scorrono tese correnti nord-occidentali, che valicando l’arco Alpino si presentano secche e asciutte sulla Lombardia. Fino a martedì sulla regione non sono attese precipitazioni degne di nota, mentre le temperature andranno verso una graduale e costante diminuzione“: queste le Previsioni Meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia, ...

Gli attori-detenuti di Opera sul palco dell'IdrosCalo : Più che un Festival, una 'festa della diversità' per riempire l'Idroscalo con spettacoli, musica, mostre, video e drink con la missione di educare all'inclusione: valori civili fondamentali e sotto attacco. È 'Prova a sollevarti dal suolo', rassegna dell'associazione Opera ...

Previsioni meteo : che Calo delle temperature la prossima settimana! Estate K.O. : Sempre più probabile la fine del caldo sull'Italia! prossima settimana decisamente più fresca e ventilata. Previsioni meteo / Col passare delle ore lo scenario si schiarisce sempre più per quanto...

Con l autunno arrivano i funghi un deCalogo e tre app per andare nei boschi : Ma non solo di tradizione è fatto il mondo, anche quello dei funghi. E se fino a poco tempo fa l'immaginario collettivo era dominato solo da vecchi cercatori e boscaioli, oggi è molto diverso. 'Nel ...

Conti pubblici - Istat rivede al rialzo il pil per il 2017 : +1 - 6%. Debito/pil in lieve Calo : L’Istat ha rivisto al rialzo il tasso di crescita del Pil, portandolo all’1,6% in aumento dello 0,1 rispetto alla stima di aprile. I dati incorporano la revisione dei Conti nazionali annuali relativa al triennio 2015-2017. lieve calo anche del Debito pubblico rispetto al prodotto interno lordo, con una flessione allo 131,2% contro il 131,4% del 2016. Il dato del Debito, specificano i tecnici dell’Istituto, “è molto sensibile al ...

Petrolio : Calo a 70 - 2 - attesa per Opec : ANSA, - ROMA, 21 SET - Prezzo del Petrolio in calo sui mercati in attesa delle mosse dell'Opec dopo che il presidente Usa Trump ha chiesto all'organizzazione, via twitter, di abbassare i prezzi per ...

Spam - phishing - truffe online : il deCalogo per difendersi : Decima e ultima regola, specialmente per il mondo aziendale ma è proprio in ufficio che spesso accade l'irreparabile, proteggersi a monte con soluzioni informatiche automatizzate che filtrino alla ...

Spam - phishing - truffe online : il deCalogo per difendersi : Dalla password forte e con doppia autenticazione all’analisi di link e url fino ad aspetti psicologici, come mantenere la calma: ecco come evitare di mettersi nei pasticci digitali e pagare

New York : Calo per Abercrombie & Fitch : Sottotono la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano con un calo dell'1,89%. L'andamento di Abercrombie & Fitch nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una ...