Calendario Serie A calcio | date e orari delle partite Come vederle in tv su Sky e Dazn

Calendario Serie A - gli orari delle partite della quinta giornata | Come vederle in tv su Sky e Dazn : tutti gli anticipi e posticipi : Nel weekend del 21-23 settembre si disputerà la quinta giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia un fine settimana davvero scoppiettante, ormai il campionato è entrato nel vivo e ci sarà davvero da divertirsi. Si incomincia già venerdì 21 settembre con la sfida tra Sassuolo ed Empoli, fondamentale in ottica salvezza Come quella delle ore 15.00 di sabato tra Parma e Cagliari. L’Inter, dopo la clamorosa vittoria in Champions ...

Calcio femminile - Prima giornata Serie A 2018-2019 : Calendario - date - programma - orari e tv. Tutte le partite e come vederle (21-23 settembre) : Domani finalmente comincia. Dopo la querelle tra la Lega Nazionale Dilettanti e la Federazione Italiana Giuoco Calcio relativa a chi spettasse il compito di gestire i campionati di Serie A e di Serie B risolta in favore della FIGC (verdetto della Collegio di Garanzia del Coni), si può finalmente dare inizio alla stagione 2018-2019 del Calcio femminile nostrano che porterà le calciatrici nostrane l’anno venturo a disputare la fase finale dei ...

Calendario Serie A - tutte le partite di oggi : gli orari e come vederle in tv su Sky e Dazn : E dopo la settimana dedicata alle Nazionali, è tempo di Serie A e di quarta giornata. Il turno del massimo torneo calcistico italiano offrirà altri match interessanti questa domenica. oggi e lunedì gli incontri che completeranno il turno, tra cui spiccano Roma-Chievo, lunch match domenicale coi giallorossi bisognosi di punti, e Juventus-Sassuolo. I bianconeri vorranno ottenere la quarta vittoria in altrettanti confronti e soprattutto Cristiano ...

