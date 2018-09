Calciomercato Udinese | rinnovo fino al 2022 per Ingelsson

Calciomercato Udinese - Pradè : “investito molto” : “La proprietà ha investito molto per ricreare qualcosa di importante. Siamo riusciti ad avere dei giocatori che avevano richieste da squadre di assoluto valore e siamo felici che abbiano scelto il progetto Udinese ”. Lo ha dichiarato il responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè che oggi, in conferenza stampa, ha fatto il punto sul mercato estivo del club friulano. “I cambiamenti possono portare benefici ma anche ...

Calciomercato Udinese - Vizeu : «Zico mi consiglia». Machis : «Lascerò il segno» : UDINE - In casa Udinese è il giorno di Machis e Vizeu , presentati ufficialmente. Il giovane brasiliano non si nasconde: 'Il mio obiettivo è quello di ambientarmi presto ed essere determinate per l'...

Calciomercato Udinese - Vizeu : «Mi manda Zico». Machis : «Missione gol» : UDINE - Giornata di doppia presentazione in casa Udinese , dove hanno preso parola Machis e Vizeu . Il giovane brasiliano non si nasconde: 'Il mio obiettivo è quello di ambientarmi presto ed essere ...

Calciomercato : Udinese ha ceduto Danilo al Bologna : Il difensore brasiliano dell’Udinese Danilo Larangeira è stato ceduto in prestito al Bologna. La notizia è stata ufficializzata oggi da Udinese Calcio che ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Bologna FC 1909, per la cessione, nella forma di prestito con obbligo di riscatto per la stagione corrente, del difensore. Danilo era entrato a far parte della rosa bianconera nella stagione 2011/2012. In maglia bianconera friulana ...